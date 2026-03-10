Benjamín Gil analiza derrota ante EE. UU. y futuro de México en el Clásico Mundial

Benjamín Gil defiende a sus lanzadores tras la derrota ante Estados Unidos y habla del crucial partido contra Italia

La selección mexicana de béisbol sufrió una dolorosa derrota por 5-3 ante Estados Unidos en su tercer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026, dejando su marca en 2-1. El equipo se ve ahora en la necesidad de ganar contra Italia el próximo miércoles para asegurar su pase a los cuartos de final. En conferencia de prensa tras el partido, el manager Benjamín Gil defendió las decisiones tomadas durante el encuentro y habló sobre las limitaciones con las que se enfrentó en cuanto al uso de sus relevistas.

Gil explicó que, aunque Jesús Cruz fue uno de los mejores relevistas mexicanos, el partido se complicó cuando permitió un jonrón de tres carreras en la tercera entrada.

“Se equivocó y dejó dos pitcheos cómodos. Hablando del partido, si te pones a verlo, no se equivocó en un pitcheo; el que nos costó fue el jonrón de tres carreras. Ahora, para que entiendan —y sé que hay muchísimos que van a criticar—, teníamos restricciones muy serias por parte de las organizaciones. La idea era que quizás Cruz nos diera más de una entrada para poder tener margen sobre cómo manejar y a quién meter al final del juego. Pero cuando Cruz saca únicamente un tercio (de entrada) y permite las carreras, eso nos complicó el final”, expresó el manager en conferencia de prensa.

Además, reveló las restricciones que el equipo enfrenta por parte de los equipos de los jugadores, lo que le dificultó tomar decisiones en la parte final del encuentro.

“En la novena entrada estábamos teniendo conversaciones sobre si usar a (Víctor) Vodnik o a (Andrés) Muñoz, el mejor cerrador del mundo. Sin embargo, si picha Muñoz, él no está disponible para el juego contra Italia. Si picha Vodnik y hace cierta cantidad de lanzamientos, se pasa de su límite y tampoco está para Italia. Esas son cosas que ustedes no saben; es muy fácil cuestionar y criticar, pero son limitaciones muy serias. Tenemos que respetar a sus organizaciones y pensar en el bien del jugador”, dijo Gil, defendiendo las medidas preventivas para cuidar a los lanzadores.

El manager mexicano también se refirió a las decisiones arbitrales, particularmente durante los turnos de Randy Arozarena. Consideró que hubo pitcheos cuestionables, sobre todo en los momentos más cruciales del encuentro.

“No pueden marcar como strike el margen de abajo y luego el de arriba. En este momento no tengo Trackman ni nada; a lo mejor yo me equivoqué y, si es así, me disculpo. Pero si no me equivoqué, no me disculpo para nada, porque son turnos importantes en un juego muy importante”. Sin embargo, dejó claro que, aunque entiende que los errores son parte del juego, lo que sucedió con esos lanzamientos no fue justo en un partido tan importante.

De cara a los próximos juegos, Gil destacó que el equipo no depende de lo que pase entre Estados Unidos e Italia, sino que se centra en ganar sus próximos cuatro juegos. “Lo que nos interesa de aquí en adelante es ganar cuatro juegos consecutivos: uno contra Italia y tres más contra quien sea“, puntualizó, dejando en claro que el objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo y luchar por la clasificación a la siguiente fase y por el título.

Con el Clásico Mundial de Béisbol en su fase decisiva, la selección mexicana se prepara para un crucial duelo contra Italia. Gil y su equipo tienen claro que no hay espacio para más tropiezos si quieren continuar soñando con el título.

TE PUEDE INTERESAR