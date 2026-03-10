Lichnovsky dice adiós: “Mi relación con el Club América no va a terminar”

El defensa chileno agradece a la afición azulcrema tras su salida rumbo al futbol de Turquía y reconoce el cariño recibido en Coapa

Igor Lichnovsky se despide, pero espera regresar al América. Imago 7

El Club América anunció oficialmente la salida del defensa chileno Igor Lichnovsky, quien días antes había sido presentado como nuevo jugador del Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía. Con su partida se cierra un capítulo marcado por momentos importantes dentro del equipo azulcrema, aunque también por una serie de lesiones que terminaron por condicionar su continuidad en el plantel.

El zaguero aprovechó el anuncio de su salida para dirigir un mensaje a los aficionados del club azulcrema, con quienes compartió parte de su etapa en Coapa. En un video difundido por la institución, el futbolista agradeció el apoyo recibido durante su estancia con las Águilas. “A toda la afición que siente hoy en día que cerramos un capítulo, les doy las gracias, gracias por lo compartido, por lo vivido, por lo que disfrutamos, algunos les habrá tocado pasar estos momentos en familia o solos, solo me queda agradecerles, decirles un hasta pronto”, expresó.

Lichnovsky también reconoció que su paso por el América tuvo momentos difíciles debido a las lesiones, aunque aseguró que siempre entregó el máximo dentro del campo. “Me voy enamorado en México y si de alguna manera sienten que faltó algo, disculparme porque siempre di el máximo. En algún momento quise pensar que mi lesión fue muy negativa, pero de no haber existido nunca habría mejorado como persona”, comentó el defensor.

El chileno recordó con especial cariño la relación que construyó con la afición azulcrema durante su etapa en el club. “Me quedo con todo lo lindo, con todo lo que festejamos, con todos los regalos a las afueras de los entrenamientos y partidos, siempre la gente fue muy linda. Cada vez que nos encontremos por la calle va a ser un abrazo de felicidad y nostalgia porque lo que logramos como afición y Club América no fue nada fácil”, señaló.

A pesar de su salida, Lichnovsky dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro al América, ya sea dentro o fuera del campo. El futbolista aseguró que su vínculo con la institución seguirá vigente. “Para nada siento que haya terminado una etapa. Saben que hago muchas cosas fuera del campo y mi relación con el Club América no va a terminar. En el futuro nos esperan nuevas ideas, nuevos proyectos”, afirmó.

Incluso, el central chileno no descartó volver a vestir la camiseta azulcrema si las circunstancias lo permiten más adelante en su carrera. “Tampoco cerraría la puerta a tener un gran rendimiento en Europa y poder volver a defender, en alguna otra situación, al equipo”, agregó.

Lichnovsky deja un paso importante en la Liga MX con un palmarés que incluye cuatro títulos, entre ellos el tricampeonato conseguido con el América, además del campeonato que obtuvo con Tigres en el Clausura 2024. Su salida marca el final de una etapa en Coapa, aunque el propio jugador dejó claro que espera reencontrarse con el club en el futuro.

