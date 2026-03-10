La Velada del Año VI: cartelera oficial de combates, mexicanas confirmadas, fecha y dónde ver

Ibai Llanos presentó la cartelera del evento de box entre creadores de contenido. México va representado por la Rivers y por Natalia MX

Rivers va por su revancha tras su derrota hace tres años | @IbaiLlanos

La Velada del Año 6 ya tiene cartelera confirmada. El streamer español Ibai Llanos anunció el 9 de marzo los nombres de los participantes que formarán parte del evento de box entre creadores de contenido, una cita que ha ganado presencia entre los seguidores del streaming y las redes sociales.

El evento se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, sede que también albergó la edición anterior. La función contará con 10 combates, en los que participarán creadores de contenido, artistas y periodistas de distintos países.

Entre los nombres anunciados también aparecen representantes de México, que volverán a tener presencia en el evento. La streamer Samantha Treviño Rivera, conocida como Rivers, regresará al ring con la intención de conseguir una victoria después de su participación en la edición de 2023.

¿Cuándo y dónde se realiza La Velada del Año 2026?

Con el paso de los años, el evento ha adquirido mayor atención por parte de los seguidores de Ibai Llanos y los distintos influencers que han participado en el torneo, al grado de realizar los combates en inmuebles de gran envergadura, pues en años pasados se han disputado en el Estadio Metropolitano y el Estadio Santiago Bernabéu, ambos predios de Madrid.

La Vela del Año VI se trasladará a Sevilla, España, concretamente en el Estadio La Cartuja, siendo esta la segunda ocasión que se realizará en este recinto.

¿Quiénes son las y los influencers que participan en La Velada del Año 6?

La lista de participantes reúne a creadores de contenido de distintas plataformas. Entre ellos aparecen streamers, youtubers, tiktokers y artistas musicales que han ganado notoriedad en internet.

En la lista se encuentran Edu Aguirre, Gastón Edul, Clersss, Natalia MX, Lit Killah, Kidd Keo, Alondrissa, Angie Velasco, Gero Arias, Byviruzz, Rivers, Roro, Marta Díaz, Tatiana Kaer, YoSoyPlex, Fernanfloo, IlloJuan y The Grefg, entre otros participantes confirmados para la función.

La presencia mexicana se dará con Rivers y Natalia MX, quienes formarán parte de la cartelera. En el caso de Rivers, su participación tiene un contexto especial, ya que buscará una revancha personal después de su derrota en la edición de 2023.

Séptimo combate de La Velada del Año VI: pic.twitter.com/9OVwbb48fX — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

Velada del Año VI: Cartelera completa confirmada

La organización confirmó los enfrentamientos que formarán parte del evento. En total habrá 10 combates, nueve en formato individual y uno en modalidad por parejas.

Estos son los combates anunciados para La Velada del Año 6:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs Byviruzz

Rivers vs Roro

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs Fernanfloo

IlloJuan vs The Grefg

El combate entre Rivers y Roro será uno de los enfrentamientos con atención entre los seguidores del evento. La streamer mexicana regresa al ring tras su pelea en la edición de 2023, cuando enfrentó a Marina Rivers en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Con el anuncio de la cartelera, la sexta edición de La Velada del Año vuelve a reunir a creadores de contenido en un evento que combina entretenimiento digital y boxeo amateur, una fórmula que ha logrado atraer a millones de espectadores en transmisiones en línea.

¿Quiénes son las mexicanas que pelearán en La Velada del Año 6?

En La Velada del Año 6, dos mexicanas han sido confirmadas para subir al ring. Samy Rivera, conocida como ‘Rivers’, regresa a la competencia para enfrentarse a la española Roro. Por otro lado, Natalia MX hará su debut en el evento, donde se medirá contra la también española Clersss.

¿Dónde ver en vivo La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI se podrá seguir en vivo y de forma gratuita en las plataformas oficiales de Ibai Llanos: Twitch, YouTube y TikTok. La transmisión será simultánea en las tres plataformas el sábado 25 de julio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: