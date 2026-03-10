Randy Arozarena explota contra Cal Raleigh: “Que se vaya a la…”

El pelotero mexicano responde a Cal Raleigh tras el incidente en el duelo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

En una situación que ha causado revuelo tras el encuentro entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Randy Arozarena, jugador mexicano de los Seattle Mariners, respondió de manera contundente a su compañero de equipo, Cal Raleigh, luego de que este no lo saludara en el partido y lo insultara en el primer turno al bat. El mexicano al acercarse a la caja de bateo extendió el brazo derecho en forma amistosa, sin embargo, se encontró con la desaprobación del catcher estadounidense, quien además se aprecia le dirige una serie de palabras que al parecer no fueron muy amistosas.

Arozarena no dudó en expresar sus sentimientos ante la ofensa proferida por Raleigh, ofreciendo una serie de respuestas en varios idiomas durante una entrevista, donde claramente mostró su descontento por la actitud de su compañero.

Declaraciones de Arozarena:

“¿Cómo quiere que le responda a Cal Raleigh? ¿Cómo quieres que le responda? Cal Raleigh, cómo se lo digo, yo se lo quiero decir en cuatro idiomas o en tres idiomas”, comenzó Arozarena en entrevista, quien parece tener claro su sentir ante lo ocurrido.

“Primero se lo voy a decir en español. Primero lo único que tiene que hacer es darle gracias a Dios que tiene buenos papás, que sus papás están muy bien educados, gracias a Dios hace dos días los vi en el hotel y me fueron a saludar y me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”.

“Lo otro se lo quiero decir a lo cubano: él lo que tiene que hacer es irse para casa de la pinga”, dijo Arozarena, haciendo referencia a una expresión cubana.

En un tono más fuerte y sin filtros, continuó: “A lo mexicano: que se vaya para casa de la verga”.

Finalmente, Arozarena hizo su último comentario en inglés, claramente dirigido a Raleigh, diciendo: “Se lo voy a decir en inglés: el ‘Good to see you’ que me dijo, que se lo meta en el culo”.

¡Randy Arozarena explota con Cal Raleigh! ⚾️🔥👀👀👀👀 pic.twitter.com/qhSDrKGMcC — Luis Gilbert (@LuisGilbertLop) March 10, 2026

Las declaraciones de Arozarena, que no han pasado desapercibidas en las redes sociales, evidencian la frustración del jugador mexicano ante la falta de cortesía de su compañero de equipo, un incidente que ha causado controversia tanto dentro como fuera del campo. Por el momento, no ha habido una respuesta pública de Raleigh a las palabras de Arozarena, pero este episodio sin duda ha agregado un toque de tensión entre ambos jugadores en el marco del Clásico Mundial de Béisbol.

Cabe recordar que este no es el primer incidente de Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Béisbol, ya que en la edición de 2023, el catcher estadounidense Will Smith también rechazó su saludo cuando el cubano intentó estrecharle la mano al inicio de su encuentro.

TE PUEDE INTERESAR