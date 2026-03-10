Djokovic sufre, remonta y vuelve a octavos en Indian Wells tras nueve años

El serbio cedió el primer set ante Kamil Majchrzak, pero reaccionó para avanzar a octavos en el Masters 1000 tras casi una década

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del tenis mundial. El serbio tuvo que remar contra corriente en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells 2026, pero terminó reaccionando a tiempo para avanzar a los octavos de final tras vencer al polaco Kamil Majchrzak en tres sets por 6-4, 1-6 y 6-4. El pentacampeón del torneo, en 2008, 2011 y de 2014 a 2016, no llegaba a octavos desde 2017.

El encuentro dejó momentos de tensión para el exnúmero uno del mundo, quien cedió el primer parcial antes de encontrar su mejor versión sobre la pista californiana.

El partido comenzó con sorpresa. Majchrzak se mostró sólido desde el fondo de la pista y aprovechó algunos errores del serbio para quedarse con el primer set 4-6, generando inquietud entre los aficionados presentes en el Indian Wells Tennis Garden. Durante varios pasajes del encuentro, el polaco logró incomodar a Djokovic con un tenis agresivo que lo obligó a defender más de lo habitual.

Sin embargo, la reacción del balcánico no tardó en llegar. Con mayor precisión en su servicio y una mejor lectura del juego, Djokovic tomó el control del partido en el segundo set, donde dominó con claridad para imponerse 6-1. A partir de ese momento, la experiencia del ganador de múltiples títulos de Grand Slam comenzó a marcar diferencias frente a un rival que ya no pudo sostener el ritmo inicial.

El tercer parcial confirmó el cambio de rumbo en el encuentro. Djokovic mantuvo la presión constante desde el fondo de la cancha y encontró los espacios necesarios para quebrar el saque de su rival en momentos clave. Con autoridad, cerró el partido 6-2, sellando su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

“Hablamos la misma lengua, me encanta ver que está jugando tan bien. Ha sacado muy bien, es uno de los mejores talentos del circuito. Ha hecho un gran torneo“, alabó Djokovic a Kamil Majchrzak, tras el partido.

Tras superar el susto inicial, Djokovic mantiene viva su aspiración de competir por el título en el primer Masters 1000 de la temporada.

