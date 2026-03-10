Carlos Alcaraz mantiene su invicto y llega a octavos en Indian Wells

El español reaccionó después de perder el primer set y terminó imponiendo su juego para mantener su racha invicta en 2026

El español lleva una marca de 14-0 en el 2026 | Reuters

Carlos Alcaraz tuvo que trabajar para avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El español derrotó al francés Arthur Rinderknech por 6-7 (6), 6-3 y 6-2, en un partido en el que comenzó en desventaja y logró reaccionar con el paso de los sets. Con este resultado, el número uno del ranking ATP mantiene su racha sin derrotas en 2026 con 14 triunfos consecutivos.

El primer set se desarrolló con equilibrio entre ambos jugadores. Rinderknech logró imponer condiciones durante varios tramos del juego y frenó los intentos de Alcaraz por tomar ventaja en el marcador. La manga se definió en un tiebreak, donde el francés cerró el parcial y tomó el control del partido.

El inicio del segundo set también presentó dificultades para el español. Rinderknech consiguió el primer quiebre del partido y parecía tomar impulso para ampliar la diferencia. Sin embargo, Alcaraz reaccionó de inmediato y recuperó el servicio para volver a nivelar el marcador.

A partir de ese momento el partido cambió de rumbo. El líder del ranking tomó el control del intercambio desde el fondo de la cancha y sumó juegos consecutivos hasta colocarse 5-2 en el marcador. Con esa ventaja, cerró el set por 6-3 y forzó la definición en un tercer parcial.

El impulso conseguido al final del segundo set se trasladó al inicio del tercero. Alcaraz logró quebrar el servicio de su rival y comenzó a construir una diferencia que resultó definitiva. El español mantuvo el control del partido y selló la remontada con un 6-2.

Con esta victoria, el tenista de Murcia continúa ampliando su registro ante jugadores franceses. El triunfo sobre Rinderknech representa su sexta victoria en seis enfrentamientos ante este rival dentro del circuito.

Tras el encuentro, Alcaraz compartió una conversación con su rival en la red. “En la red, Arthur me dijo algo así como: ‘Dile al árbitro que la próxima vez me ponga en el otro lado del cuadro porque no quiero enfrentarme más a ti’”, comentó el español después del partido.

En la siguiente ronda del torneo, Alcaraz enfrentará a Casper Ruud, quien también avanzó tras remontar su partido ante Valentin Vacherot. El duelo definirá a uno de los jugadores que seguirá en competencia dentro del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells.

