¡Con mucho drama! Estados Unidos alcanza su tercera final consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos venció 2-1 a República Dominicana con jonrones de Henderson y Roman Anthony y avanzó a su tercera final consecutiva del Clásico Mundial

El duelo se definió con un ponche polémico | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana en una semifinal intensa del Clásico Mundial de Béisbol y avanzó a la final por tercera edición consecutiva. El encuentro se definió con dos cuadrangulares en la cuarta entrada y un cierre dramático en la novena, en un duelo marcado por el pitcheo y las jugadas defensivas clave.

La novena estadounidense confirmó su dominio reciente en el torneo internacional. Después de conquistar el título en 2017 y disputar la final en 2023, el equipo de las barras y las estrellas vuelve a colocarse en la antesala del campeonato tras imponerse a una de las ofensivas más poderosas del torneo.

Caminero abre la pizarra con jonrón histórico

Estados Unidos comenzó el partido intentando tomar la iniciativa en la primera entrada. Bobby Witt Jr. y Bryce Harper fueron dominados con ponches consecutivos, aunque Aaron Judge conectó sencillo al jardín izquierdo y Kyle Schwarber fue golpeado por un lanzamiento. Sin embargo, el inning terminó con un rodado de Gunnar Henderson. República Dominicana tampoco pudo producir en su primer turno ofensivo. Fernando Tatis Jr. fue retirado con elevado al jardín izquierdo, Ketel Marte cayó con un elevado al cuadro y Juan Soto cerró el episodio con un rodado al segunda base.

La primera carrera llegó en la segunda entrada y fue un batazo histórico. Junior Caminero conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para colocar el 1-0 para República Dominicana. Ese jonrón también marcó un récord en el torneo. Fue el cuadrangular número 15 de República Dominicana en este Clásico Mundial, una cifra que estableció una nueva marca histórica del torneo y superó el registro que México había conseguido en 2009.

JUNIOR CAMINERO SOLO HOME RUN



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Estados Unidos deja escapar amenaza en la tercera

La ofensiva estadounidense generó su primera gran oportunidad en la tercera entrada. Pete Crow-Armstrong fue dominado, pero Bobby Witt Jr. conectó sencillo y Bryce Harper siguió con un doble al jardín derecho que colocó corredores en segunda y tercera.

Sin embargo, el ataque se quedó corto. Aaron Judge se ponchó tirándole y Kyle Schwarber fue retirado con otro ponche, permitiendo que el abridor dominicano Luis Severino escapara del problema sin permitir carreras.

En la parte baja del inning llegó una jugada defensiva determinante. Ketel Marte conectó sencillo y Fernando Tatis Jr. intentó avanzar hasta tercera, pero Aaron Judge realizó un potente tiro desde el jardín derecho para eliminarlo en la antesala y cortar la amenaza.

Henderson y Anthony cambian el rumbo del juego

La cuarta entrada cambió completamente el partido. Gunnar Henderson abrió el episodio con un jonrón solitario entre el jardín derecho y central que empató la pizarra 1-1.

GUNNAR HENDERSON TIES IT WITH A HOMER! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aPcM4YiBVl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

El golpe continuó minutos después. Roman Anthony conectó otro cuadrangular solitario por el jardín central, colocando a Estados Unidos arriba 2-1 y volteando el marcador en cuestión de turnos.

ROMAN ANTHONY GIVES TEAM USA THE LEAD! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JjEYhF0rQe — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

República Dominicana intentó reaccionar en la parte baja del inning. Vladimir Guerrero Jr. pegó doble y Manny Machado conectó sencillo, pero el pitcheo estadounidense logró contener el ataque y evitar que el empate llegara.

El bullpen de Estados Unidos mantiene la ventaja

A partir de ese momento el partido se convirtió en una batalla de bullpen. En la quinta entrada, Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte conectaron sencillos que pusieron presión sobre Estados Unidos.

Sin embargo, Tyler Rogers entró desde el relevo y provocó un doble play de Juan Soto, terminando con la amenaza dominicana y manteniendo la ventaja mínima.

En la séptima entrada llegó otro momento crítico. Austin Wells conectó doble y Geraldo Perdomo pegó sencillo, colocando corredores en las esquinas. David Bednar respondió con dos ponches consecutivos a Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte para salir del problema.

Un cierre dramático en la novena entrada

La tensión alcanzó su punto máximo en el último inning. Mason Miller entró para cerrar el partido y comenzó retirando a Junior Caminero con ponche. Julio Rodríguez recibió base por bolas y avanzó a segunda tras un lanzamiento descontrolado. Luego, un rodado de Oneil Cruz permitió que el corredor avanzara a tercera, dejando la carrera del empate a apenas 90 pies del plato. Con dos outs en la pizarra, Geraldo Perdomo se ponchó sin tirarle en un tercer strike polémico, un lanzamiento muy bajo que selló la victoria de Estados Unidos por 2-1.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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De esta forma, el equipo estadounidense disputará su tercera final consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol, mientras que República Dominicana se despide del torneo pese al histórico cuadrangular de Junior Caminero que abrió la pizarra.

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