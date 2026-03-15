Venezuela vs Italia, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela e Italia disputan la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami, con dos equipos que llegan encendidos tras eliminar rivales de peso

Partidos en vivo: Venezuela vs Italia | Claro Sports

Venezuela e Italia se juegan este lunes 16 de marzo un boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El calendario oficial del torneo ya colocó este cruce como una de las semifinales en el loanDepot park de Miami, sede de la fase definitiva del campeonato.

El encuentro arrancará a las 8:00 p.m. ET, es decir, a las 18:00 horas del centro de México, en un duelo que reúne a dos selecciones que llegan encendidas y con argumentos para pelear por el título. La novena sudamericana aparece con el impulso de haber dejado fuera a Japón, mientras que el cuadro europeo se instaló en esta ronda tras una ruta que ya rompió varios pronósticos.

Venezuela vuelve a una semifinal del Clásico Mundial por primera vez desde 2009, una señal del peso que ha tomado su roster en esta edición. El equipo dirigido por Omar López dio uno de los golpes más fuertes del torneo al eliminar al campeón defensor, Japón, gracias a un jonrón de tres carreras de Wilyer Abreu y a un cierre en el que Daniel Palencia retiró a Shohei Ohtani para el último out.

Italia, por su parte, se convirtió en la gran revelación del campeonato. Primero ganó el Grupo B con marca perfecta de 4-0, luego venció 9-1 a México con un juego histórico de tres cuadrangulares de Vinnie Pasquantino y más tarde resistió la reacción de Puerto Rico para imponerse 8-6 en cuartos de final y viajar a Miami.

Venezuela vs Italia ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 16 de marzo de 2026?

El partido se disputa en el loanDepot park de Miami, Florida, y forma parte de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La programación oficial de MLB marca el inicio para el 16 de marzo a las 8:00 p.m. ET, horario que en la CDMX corresponde a las 18:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, el torneo completo se puede seguir por Disney+ y algunos partidos también van por ESPN, por lo que el choque entre Venezuela e Italia podrá verse tanto en señal de televisión como en streaming. En Estados Unidos, la cartelera oficial del torneo marca este compromiso por FS1.

¿Cómo llegan Venezuela vs Italia a este partido de semifinales del Mundial de Béisbol?

Venezuela llega con un recorrido sólido y con bateo oportuno. En la fase de grupos abrió con triunfo 6-2 sobre Países Bajos, luego venció 11-3 a Israel y 4-0 a Nicaragua; después cayó 7-5 ante República Dominicana, resultado con el que cerró la primera ronda como segundo del Grupo D con marca de 3-1.

La prueba mayor para los venezolanos apareció en cuartos de final, porque del otro lado estaba Japón, tricampeón del torneo y vigente monarca. El juego arrancó con jonrones de Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani, pero el momento decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Wilyer Abreu soltó el batazo que cambió la historia y encaminó el pase de Venezuela a la antesala de la final.

Italia arriba con el impulso del equipo sorpresa del campeonato y con una ofensiva que respondió en escenarios de alta presión. En el Grupo B derrotó 8-0 a Brasil, 7-4 a Gran Bretaña, 8-6 a Estados Unidos y 9-1 a México para quedarse con el primer lugar; después, en cuartos de final, golpeó primero a Puerto Rico y sostuvo la ventaja hasta firmar el 8-6 que lo metió entre los cuatro mejores.

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