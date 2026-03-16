André Jardine resalta reacción del América tras vencer a Mazatlán con sello brasileño

El brasileño destaca la victoria obligatoria del América ante Mazatlán con goles de los fichajes, respalda a Cota tras lesión de Malagón y afirma que el equipo aún puede crecer

América encontró una noche de oxígeno en la jornada 11 del Clausura 2026. El equipo de André Jardine derrotó 2-0 a Mazatlán y lo hizo con una firma que ilusiona en Coapa: los goles fueron de los brasileños Raphael Veiga y Vinicius Moreira de Lima, quienes marcaron en el triunfo azulcrema en un momento clave del torneo.

Tras el encuentro, Jardine dejó claro que el resultado era obligatorio y que, además del marcador, también le gustó la forma en la que respondió su equipo. El técnico brasileño habló del funcionamiento colectivo, de la situación de Luis Ángel Malagón, del proceso de adaptación de sus compatriotas y del impulso que puede representar el regreso al Estadio Azteca en la recta final del campeonato. Además, las estadísticas oficiales del juego respaldan una de sus lecturas: Mazatlán terminó el partido con 10 atajadas de su Ricardo Rodriguez, una cifra que explica por qué el entrenador americanista lo señaló como una de las figuras del duelo.

Una victoria que no se negociaba

Jardine no escondió la exigencia con la que América salió a la cancha. Para el estratega, el equipo necesitaba ganar y también reencontrarse con una versión más cercana a la que ha buscado imponer en el torneo. “Una victoria que era importante, era innegociable los tres puntos, de preferencia jugando bien, fue un partido, si no perfecto, buen partido, con insistencia, el portero rival fue la figura en campo, sacó tres, me gusta, se ve el equipo con formas, muy fuerte de ataque, es importante para el cierre”, expresó el técnico, satisfecho porque el cuadro azulcrema volvió a mostrarse dominante y encontró premio con los tantos de Veiga y Lima.

Malagón, Cota y la calma en la portería

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia llegó cuando Jardine se refirió a Luis Ángel Malagón. El entrenador asumió el golpe anímico que representa perder a un arquero de ese peso, pero al mismo tiempo mandó un mensaje de respaldo al resto de sus guardametas. “Lo de Malagón no hay mucho que hacer, orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien, en poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación, mi deseo, le mando un fuerte abrazo, son cosas de la vida que no hay que lamentarnos, hay que ver enfrente. Es bueno ver a Cota el día de hoy, debe ser importante en momentos decisivos, acabamos anticipando momentos, el equipo se queda muy seguro”.

“Cota tiene mucha experiencia, muy pronto, se prepara para momentos como estos. La recontratación de Tapia es acertada, tenemos tres porteros top de liga, dos de selección y un joven especial, en ese tema, estamos tristes por Malagón pero tranquilos por los otros dos”, comentó. Malagón fue operado en Guadalajara y que su recuperación será prolongada, por lo que la confianza en Rodolfo Cota y en el resto del grupo adquiere todavía más valor.

Los brasileños empiezan a pesar

El técnico advierte que el equipo no ha alcanzado su mejor versión | Imago7

La victoria también reforzó uno de los argumentos que más ha defendido Jardine en semanas recientes: la paciencia con los refuerzos. Veiga abrió el marcador y aportó una asistencia, mientras que Vinicius Lima selló el 2-0 para darle forma a una noche de clara influencia brasileña. Desde esa lectura, el entrenador insistió en que la adaptación de sus compatriotas marcha incluso por delante de lo previsto. “Yo no tengo duda, es una cuestión de tiempo para estar adaptados, van más rápido de lo normal, lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados. El equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo, este tema se dará cuenta de los dos grandes jugadores que contratamos”, dijo Jardine, convencido de que el peso de ambos irá creciendo en el cierre del semestre.

Un América que aún tiene margen

Lejos de vender la idea de un equipo terminado, Jardine prefirió hablar de un proceso que sigue en marcha. El técnico reconoció que América todavía arrastra aspectos por corregir, aunque valoró que el funcionamiento colectivo empieza a acercarse al modelo que busca desde hace tiempo. “Aún estamos avanzando como equipo, con muchas cosas por mejorar, como hablé, el fútbol, las cosas no acontecen por magia, siempre que tienes a distintos jugadores, no está rápido tener buen funcionamiento, con los regresos y eso que no estamos completos, se ve al equipo con una forma que estamos acostumbrados, con las formas que nos gustan, hay un margen de crecimiento”.

“De mi parte es normal y natural lo que pasa, mantengo la calma, saber el por qué de las cosas, algunos partidos que perdimos, internamente, tenemos claro las cosas que pasaron”, sostuvo. La victoria sobre Mazatlán le permitió al América llegar a 17 puntos después de 11 partidos, una base que le devuelve margen competitivo de cara al cierre.

La dimensión de su ciclo en Coapa

Jardine también se permitió mirar su propio recorrido en el banquillo azulcrema. En un club donde la exigencia suele devorar procesos, el brasileño habló de la permanencia como una conquista personal y profesional. “Yo me callo estos números en el vestidor, estoy feliz, recuerdo que, cuando estaba con la decisión de salir de San Luis, venir para acá, el tiempo medio que los entrenadores tenían en América, era de un año, sabía a donde estaba, donde estoy parado. Las dificultades de tener un sexto torneo en el club, para mí es una hazaña, un entrenador de Brasil con sueños, tengo poco menos de cuatro años, parece mucho, pero es poco tiempo”.

“Feliz con el club, sintiéndome abrazado por los jugadores, el club y la afición, en todos los momentos, cuando estamos con mi hijo y mi señora, el cariño es claro, yo intento hacerlo con la misma forma”, afirmó, en una declaración que retrata el vínculo que siente con la institución y con el entorno que lo rodea.

El regreso al Azteca, una noticia que emociona

Finalmente, el técnico del América puso la vista en un tema que también tiene carga emocional: la vuelta al Estadio Azteca. Jardine recordó que no fue sencillo dejar la casa del club después de una etapa exitosa y adaptarse al Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que imagina el retorno como un impulso deportivo y simbólico. “Fue, también, recordar esto, perdemos nuestra casa después de ser bicampeones, no es algo tan fácil de seguir, sobre todo en el camino que estábamos, el factor local es clave en el fútbol, este estadio cumple su rol, conseguimos acoplarnos”.

“De inicio no es fácil, el cambio es bastante grande, parece que tiene tanto tiempo que no estamos en Azteca, va a ser muy lindo el regreso, para los nuevos será impactante, no tienen la noción de qué tan grande es el estadio, lo histórico, vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo”, cerró. En una noche marcada por los goles brasileños y por un triunfo obligado, Jardine eligió dejar un mensaje de serenidad: América ganó, mejoró y todavía cree que su mejor versión está por aparecer.

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