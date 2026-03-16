Guillermo del Toro arrasa en los Premios Oscar 2026 con Frankenstein: todas las estatuillas que ganó

Una reinterpretación audaz del clásico de la literatura, recibió elogios tanto de la crítica como del público

El director mexicano demostró que su talento no conoce fronteras | Reuters

La noche del 15 de marzo de 2026 quedará marcada en la historia del cine mexicano y mundial. Guillermo del Toro, reconocido director y productor, se consagró como el gran triunfador de los Premios Oscar 2026 gracias a su obra maestra Frankenstein, logrando un dominio total en la ceremonia con múltiples estatuillas. La película, una reinterpretación audaz del clásico de la literatura, recibió elogios tanto de la crítica como del público, consolidando a del Toro como uno de los cineastas más influyentes de su generación.

El director mexicano demostró que su talento no conoce fronteras, imponiéndose en una ceremonia donde competían algunas de las producciones más esperadas del año. La entrega de premios dejó claro que Guillermo del Toro no solo es un maestro de la fantasía y el terror, sino también un referente de creatividad, visión artística y excelencia cinematográfica. Su éxito no solo impulsa su carrera, sino que también destaca el valor del cine mexicano en la industria internacional.

Premios Oscar 2026: ¿En qué categorías ganó el mexicano Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro ganó tres Premios Oscar gracias a su más reciente éxito Frankenstein. El director mexicano fue reconocido en las categorías de Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Vestuario y Diseño de producción, consolidando su capacidad para crear universos visualmente impresionantes y detallados.

Estos premios reflejan el compromiso de del Toro con la excelencia artística, destacando tanto su visión creativa como la labor de los equipos de diseño y maquillaje que colaboran en sus producciones. Con Frankenstein, el cineasta vuelve a colocar al cine mexicano en el centro de la atención internacional, sumando un nuevo capítulo a su trayectoria de éxito.

¿Cuántos Premios Oscar ha ganado Guillermo del Toro y con qué películas?

Hasta 2026, Guillermo del Toro ha ganado cinco Premios Oscar. Su primer reconocimiento llegó con El Laberinto del Fauno en 2007, donde se llevó el galardón a Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje. Posteriormente, La Forma del Agua (2017) le otorgó los premios a Mejor Director y Mejor Película, consolidando su estatus de cineasta global. Con Frankenstein, suma una vez más varias estatuillas, reafirmando su capacidad de crear universos cinematográficos memorables y visualmente impactantes.

Cada uno de sus premios refleja no solo su talento como director, sino también su compromiso con la innovación en el cine y la representación del talento mexicano en los más altos niveles de la industria.

Premios Oscar 2026: ¿Qué otros mexicanos ganaron un Oscar en esta 98ª edición?

La 98ª edición de los Premios Oscar también fue memorable para otro talento mexicano como Ivel Hernández Martínez en la cinta de Avatar: Fire and Ash y el premio de Mejores Efectos Visuales. Estos logros demuestran que México sigue siendo una potencia creativa en Hollywood, con artistas que se destacan en diversas disciplinas del cine, desde la dirección y actuación hasta la fotografía y el diseño de producción.

¿Qué mexicanos han ganado un Premio Oscar y con qué películas?

A lo largo de la historia, varios mexicanos han sido reconocidos por la Academia. Entre los más destacados se encuentran: Alfonso Cuarón (Roma, Mejor Director y Fotografía), Alejandro González Iñárritu (Birdman y El Renacido, Mejor Director y Mejor Película), Emmanuel Lubezki (Gravity, Birdman, Mejor Fotografía) y Guillermo del Toro (El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua y Frankenstein).

Estos triunfos reflejan el talento global del cine mexicano y la capacidad de sus creadores para competir al más alto nivel, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

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