Premios Oscar 2026: lista completa de los ganadores de la 98ª edición
El director mexicano, Guillermo del Toro, tuvo una noche inolvidable con su largometraje, Frankenstein en la plataforma de Netflix
Se llevó a cabo la nonagésima octava gala de los Premios Oscar 2026 a lo mejor del cine, donde la Academia premio a los mejores largometrajes que han salido en el último año, donde destaca el film del director mexicano, Guillermo del Toro; Frankenstein, que fue nominada en distintas categorías y que en este domingo 15 de marzo se llevó algunos premios y ovaciones por los amantes del cine.
Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026
En más de 20 categorías para llevarse la estatuilla más importante del rubro, Sinners era la que se encontraba dentro de las favoritas en La Academia al estar presente en 16 nominaciones diferentes, por lo que era uno de los largometrajes que más menciones que tuvo. Del Toro comenzó a destacar con su película, sobre todo por llevarse los premios a mejor maquillaje y peluquería; así como por diseño de vestuario.
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”) | GANADORA
- Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)
- Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”) | GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls | GANADORA
- Retirement Plan (“Plan de retiro”)
- The Three Sisters
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- Frankenstein | GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Sinners (“Pecadores”)
Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein | GANADORA
- Kokuho
- Sinners (“Pecadores”)
- The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
- The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)
A monster of a transformation. Congratulations to Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey for winning the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/rOwZT7thPm— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”) | GANADORA
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje de ficción: en esta categoría hubo un empate, por lo que dos películas fueron galardonadas
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers | GANADORA
- Two People Exchanging Saliva | GANADORA