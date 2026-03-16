Premios Oscar 2026: lista completa de los ganadores de la 98ª edición

Publicado por Marcel Guzmán

El director mexicano, Guillermo del Toro, tuvo una noche inolvidable con su largometraje, Frankenstein en la plataforma de Netflix

La gala de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo
Esta es la lista de ganadores de los Premios Oscar 2026 | Reuters

Se llevó a cabo la nonagésima octava gala de los Premios Oscar 2026 a lo mejor del cine, donde la Academia premio a los mejores largometrajes que han salido en el último año, donde destaca el film del director mexicano, Guillermo del Toro; Frankenstein, que fue nominada en distintas categorías y que en este domingo 15 de marzo se llevó algunos premios y ovaciones por los amantes del cine.

Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026

En más de 20 categorías para llevarse la estatuilla más importante del rubro, Sinners era la que se encontraba dentro de las favoritas en La Academia al estar presente en 16 nominaciones diferentes, por lo que era uno de los largometrajes que más menciones que tuvo. Del Toro comenzó a destacar con su película, sobre todo por llevarse los premios a mejor maquillaje y peluquería; así como por diseño de vestuario.

Mejor actriz de reparto:

  • Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”) | GANADORA
  • Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)
  • Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor película de animación:

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”) | GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor cortometraje animado:

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls | GANADORA
  • Retirement Plan (“Plan de retiro”)
  • The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario:

  • Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
  • Frankenstein | GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor maquillaje y peluquería:

  • Frankenstein | GANADORA
  • Kokuho
  • Sinners (“Pecadores”)
  • The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
  • The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)

Mejor casting:

  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”) | GANADORA
  • O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje de ficción: en esta categoría hubo un empate, por lo que dos películas fueron galardonadas

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers | GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva | GANADORA

