Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 11, goles y posiciones del fútbol mexicano

Cruz Azul y Toluca se mantienen peleando codo a codo por la primera posición de la tabla general del campeonato

Rayados y FC Juárez, cerraron la actividad del viernes | Imago7

El fútbol mexicano no se detiene y cada vez se pone más emocionante. La Liga MX vive una nueva fecha, pues este viernes arrancó la jornada 11 del torneo Clausura 2026, donde habrán nueve intensos partidos a lo largo del país, siendo el encuentro entre Pumas y Cruz Azul el más interesante del fin de semana.

La actividad arrancó el 13 de marzo con dos compromisos. El primero de ellos fue con un empate entre el Puebla y los Rayos del Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc. Más tarde, el FC Juárez recibe la visita de los Rayados de Monterrey, que buscan que los Bravos le paguen el duro golpe que les dio La Máquina hace unos días.

El sábado se llevarán a cabo cinco compromisos. Iniciando las acciones en el Estadio Alfonso Lastras en el encuentro entre San Luis y Pachuca; a la misma hora, las Chivas medirán fuerzas con Santos en el territorio tapatío. Más tarde, el Toluca y Atlas se verán las caras en el Estadio Nemesio Diez, en lo que será la reedición de la final del torneo Verano 1999. El platillo principal de ese día será el encuentro entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

Para cerrar la actividad, el domingo 15 de marzo se llevarán a cabo dos compromisos más. Primero los Tigres recibirán la visita de los Gallos de Querétaro y el América medirá fuerzas con Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Las Águilas buscarán su segunda victoria al hilo en el campeonato.

Resultados de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

En esta undécima fecha del Clausura 2026 de la Liga MX tiene algunos encuentros llamativos, iniciando con el duelo entre Universitarios y Cementeros, ya que en los últimos años la rivalidad ha aumentado entre los aficionados de ambos conjuntos y con el debate en la mesa de qué equipo es más popular en la Primera División de México. Aunado al hecho de que los Celestes regresarán al Estadio Olímpico Universitario, donde fungieron como locales en el último año y en el que jamás conocieron la derrota en dicho lapso.

Otro compromiso de gran interés será el Toluca vs Atlas, ya que los Diablos son uno de los equipos que pelean por la cima de la tabla general; mientras que el Rojinegro ha tenido buenas actuaciones y busca sacarse la espina clavada por perder el Clásico Tapatío la semana pasada contra las Chivas. Hablando del Rebaño Sagrado, el enfrentamiento del Guadalajara con Santos será interesante, pues los Rojiblancos buscan un segundo triunfo al hilo tras reencontrarse con la victoria y los Laguneros quieren volver a sumar de a tres, luego de salir airosos por primera vez en el certamen el fin de semana anterior.

Viernes 13 de marzo Puebla 0-0 Necaxa | CRÓNICA FC Juárez vs Monterrey | ¡En directo!

Sábado 14 de marzo San Luis vs Pachuca | 17:00 horas Chivas vs Santos | 17:07 horas León vs Tijuana | 19:00 horas Toluca vs Atlas | 19:00 horas Pumas vs Cruz Azul | 21:10 horas

Domingo 15 de marzo Tigres vs Querétaro | 17:00 horas América vs Mazatlán | 19:00 horas



Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Cruz Azul y Toluca se han convertido en los rivales a vencer en las últimas semanas en el torneo. Sin embargo, Chivas, Pachuca y Pumas mantienen su buen paso en la competencia, manteniéndose detrás de los Celestes y Escarlatas. Tigres lleva un paso irregular; mientras que Atlas y América, quienes han perdido posiciones más arriba en las últimas fechas de la Liga MX.

Cruz Azul | 25 puntos Toluca | 24 puntos Chivas | 21 puntos Pachuca | 20 puntos Pumas | 19 puntos Tigres | 16 puntos Atlas | 16 puntos América | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Puebla | 12 puntos San Luis | 10 puntos FC Juárez | 10 puntos León | 10 puntos Necaxa | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 5 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La pelea por el campeonato de goleo se mantiene en el Clausura 2026 de la Liga MX, con Joao Pedro a la cabeza tras 10 fechas, pero Paulinho y Las Hormiga González le pisan los talones con sus grandes actuaciones en sus respectivos equipos. José Paradela no logró marcar en la jornada anterior, por lo que se ha quedado rezagado un poco más atrás, pero por el momento que vive con Cruz Azul, le bastaría un doblete para meterse de lleno de nueva cuenta en la competencia.

Joao Pedro | San Luis | 9 goles

Paulinho | Toluca | 6 goles

La Hormiga González | Chivas | 6 goles

José Paradela | Cruz Azul | 5 goles

Ponchito González | Atlas | 5 goles

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