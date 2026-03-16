Junior vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El cuadro barranquillero viene de sufrir una goleada por parte de Atlético Nacional y quiere revertir la situación.

Directo Junior Vs Fortaleza / Claro Sports.

Horario del partido Junior vs Fortaleza, hoy 15 de marzo

El juego se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla dará inicio a las 8:30 de la tarde, horario colombiano.

Alineaciones del Junior vs Fortaleza para la fecha 11, al momento

Junior: Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Harold Rivera, Cristian Barrios, Joel Canchimbo; Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.

Fortaleza: Silva; Díaz, Balanta, Martínez, Pernía; Pico, A. Balanta, Navarro; Arroyo, Cuero y Herrera.

¿Quién transmite en vivo el Junior vs Fortaleza y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre el cuadro de ‘Curramba’ y el bogotano por la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

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