Ring Royale EN VIVO: cartelera, resultados y peleas desde la Arena Monterrey

La primera edición del Ring Royale espera poder llamar la atención de miles de fans en México

El evento Ring Royale se celebra este 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey y reúne a creadores de contenido y figuras del entretenimiento en una función que mezcla boxeo y espectáculo. La iniciativa es impulsada por Poncho de Nigris, quien busca presentar un formato que combine combates, música y presencia de personalidades vinculadas al entorno digital.

Uno de los enfrentamientos que concentra atención es el combate entre Abelito y Bull Terrie. Abelito, quien participó en La Casa de los Famosos México, subirá al ring frente al influencer Bull Terrie en una pelea que ha generado conversación entre seguidores de ambos en redes sociales.

La función también incluirá otros combates entre figuras conocidas del entretenimiento. Entre ellos aparece el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, duelo que surge de una rivalidad que se ha mantenido en medios y plataformas digitales.

La cartelera se completa con peleas como Aldo de Nigris contra Nicola Porcella y el combate entre El Patrón y Chuy Almada. Además, el evento presentará un duelo de freestyle entre Aczino y Azuky, en una jornada que busca reunir distintas expresiones del entretenimiento en un mismo escenario.

A través de Claro Sports te llevaremos los pormenores de cada uno de los combates:

Ring Royale 2026 | Cartelera

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)

Resumen y Resultados del Ring Royale 2026

Ronny vs Yoiker (pelea sin careta)

Ronaldo López ‘Ronny’ se llevó la victoria en el primer combate del Rig Royale 2026, luego de imponerse con autoridad a José Toporek, quien no pudo sostener el ritmo del enfrentamiento. Con este resultado, Ronny se convirtió en el primer campeón del torneo, al quedarse con el cinturón de oro en la pelea inaugural del evento.

El peleador dominó el combate desde los primeros momentos y terminó asegurando el triunfo en el debut del Ring Royale, superando a su rival y dejando claro su nivel dentro del cuadrilátero.

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