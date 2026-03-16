Highlights del 15 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Disfruta de lo mejor de Milano Cortina 2026 con los momentos más destacados del parahockey y la Ceremonia de Clausura

Revive los instantes más electrizantes de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con los hechos que definieron la jornada final. Tras dos semanas de competencia intensa, la justa llegó a su conclusión con la entrega de las últimas medallas y la emotiva Ceremonia de Clausura.

No te pierdas este resumen completo de los mejores resultados y las acciones más relevantes del 15 de marzo, donde los atletas dejaron una marca imborrable con su esfuerzo y dedicación.

Las hazañas deportivas destacaron por su espectacularidad y determinación, demostrando el espíritu de superación que caracteriza a cada competidor en estos Juegos Paralímpicos. Uno de los momentos más destacados fue el pentacampeonato de los Estados Unidos en el parahockey olímpico.

Te puede interesar: