Raphael Veiga analiza su momento con América tras vencer a Mazatlán

El brasileño aseguró que el equipo está mentalizado en enfrentar a Philadelphia Union, antes de pensar en Pumas

Veiga empieza a aparecer en las porterías rivales | Imago7

El América sumó tres puntos ante Mazatlán en la jornada 11 del Clausura 2026 y uno de los protagonistas del encuentro fue Raphael Veiga, quien participó con un gol en el triunfo 2-0 final. Tras el partido, el atacante habló sobre su proceso en el fútbol mexicano y el momento que vive con el equipo dirigido por André Jardine.

El futbolista brasileño, en palabras para W Deportes, explicó que su adaptación ha sido progresiva. Veiga reconoció que el cambio de entorno implica ajustes físicos y futbolísticos, aunque aseguró que se siente cada vez más cómodo dentro del plantel. “Cada día mejor. Les comenté que para nosotros, los que venimos de Brasil, a veces la adaptación es muy difícil debido al aire y a otros factores”, señaló.

El mediocampista también destacó que su rendimiento puede seguir creciendo con el paso de los partidos. En ese sentido, indicó que su proceso dentro del América aún tiene margen para avanzar. “Siento que cada día me encuentro mejor. Es lógico que todavía hay margen de mejora, pero estoy feliz con este crecimiento”, expresó el jugador azulcrema.

Veiga también fue cuestionado sobre los próximos compromisos del América, que incluyen el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El futbolista dejó claro que el plantel mantiene la concentración en ese encuentro antes de pensar en otros compromisos del calendario.

“El siguiente partido es difícil. Tenemos una pequeña ventaja y después de ese partido pensaremos en el partido contra ellos”, comentó Veiga en referencia al compromiso ante Philadelphia Union y al posterior enfrentamiento contra Pumas en la Liga MX. El jugador señaló que el equipo se enfoca primero en la serie continental antes de preparar el siguiente clásico del torneo local.

TE PUEDE INTERESAR: