Así se juegan los Playoffs de la Liga Mexicana de Softbol 2026: equipos, calendario y dónde ver en vivo

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol está llegando a su final, luego de terminar la campaña regular, donde los Diablos Rojos Femenil buscan defender su corona, la cual obtuvieron en la pasada Serie de la Reina 2025. Sin embargo no será una tarea fácil, ya que enfrente tienen a rivales de mucho cuidado.

Tabla de posiciones de la Liga Mexicana de Softbol 2026 y equipos que jugarán los Playoffs

A los playoffs califican los primeros cuatro equipos que lideran la clasificación. En este caso fueron las capitalinas y vigentes campeonas, El Águila Sóftbol, Sultanes Femenil y Las Olmecas de Tabasco. Las jarochas y chocas fueron las nuevas invitadas a la postemporada por el gran torneo que han tenido en los últimos meses.

Diablos Rojos Femenil El Águila Sóftbol Sultanes Femenil Las Olmecas de Tabasco

Playoffs de la Liga Mexicana de Softbol 2026: partidos, fechas y horarios

Con las cuatro instituciones instaladas en los playoffs, ya se conocen cuáles son los cruces en dicha instancia, en busca de ganarse un lugar en la Serie de la Reina 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol. El equipo mejor ubicado enfrentará al cuarto lugar y el segundo posicionado hará lo propio con el tercero. Los ganadores de cada llave disputarán por el título o, quizá, el bicampeonato.

Diablos Rojos Femenil vs Las Olmecas de Tabasco

Juego 1 | martes 10 de marzo | Diablos Rojos vs Las Olmecas | 19:30 horas

Juego 2 | miércoles 11 de marzo | Diablos Rojos vs Las Olmecas | 19:30 horas

Juego 3 | viernes 13 de marzo | Las Olmecas vs Diablos Rojos | 19:00 horas

**Juego 4 | sábado 14 de marzo | Las Olmecas vs Diablos Rojos | 17:00 horas

**Juego 5 | domingo 15 de marzo | Las Olmecas vs Diablos Rojos | 14:00 horas

**En caso de ser necesario.

El Águila Sóftbol vs Sultanes Femenil

Juego 1 | martes 10 de marzo | El Águila vs Sultanes | 20:00 horas

Juego 2 | miércoles 11 de marzo | El Águila vs Sultanes | 20:00 horas

Juego 3 | viernes 13 de marzo | Sultanes vs El Águila | 19:00 horas

**Juego 4 | sábado 14 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**Juego 5 | domingo 15 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**En caso de ser necesario.

¿Quién transmite en vivo los Playoffs de la LMS 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Claro Sports es la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, donde podrás ver y disfrutar en vivo a través de su multiplataforma los mejores juegos de los Playoffs de la temporada 2026. En marzo se define si Diablos Rojos Femenil consigue el bicampeonato o hay nuevas campeonas.

Las transmisiones de Claro Sports estarán disponibles en 17 países de Latinoamérica. La cobertura podrá seguirse en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región.

¿Cómo se juegan los Playoffs de la Liga Mexicana de Softbol? Formato, reglas y criterios

Los Playoffs se disputan entre los cuatro mejores equipos de la temporada regular. Las peloteras mejores clasificadas enfrentan al cuarto lugar de la competencia y las que terminaron en la segunda posición medirán fuerzas con el tercer puesto.

Las semifinales las ganarán las mejores en cinco juegos; es decir, al que gane tres juegos. Lo mismo ocurre en la Serie de la Reina 2026, las campeonas serán las que ganen tres duelos.

