Nashville SC vs Inter Miami en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la ida de octavos de final de la Concachampions 2026

El Nashville SC recibe al Inter Miami este miércoles 11 de marzo en el Geodis Park para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México (18:30 de Colombia), y podrá verse en televisión a través de FOX, así como en la plataforma de streaming FOX ONE.

El equipo de Tennessee llega con buen momento tras avanzar a esta fase con una contundente victoria global de 7-0 sobre el Atlético Ottawa en la ronda previa. Además, en la MLS viene de imponerse 3-1 al Minnesota United, resultado que lo coloca en el segundo lugar de la Conferencia Este con siete puntos, empatado con el New York City FC pero por detrás en diferencia de goles.

Por su parte, el Inter Miami se clasificó directamente a los octavos de final tras conquistar la MLS en la temporada 2025. El conjunto de Florida también llega con confianza después de vencer 2-1 como visitante al DC United, resultado que lo ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este con seis puntos.

Las Garzas encadenan dos victorias consecutivas y llegan con Lionel Messi muy cerca de una marca histórica, ya que está a solo un gol de alcanzar los 900 tantos en su carrera profesional. Además, el equipo podrá contar con el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien debutaría en este torneo con la intención de consolidarse en el plantel y seguir levantando la mano rumbo a la Copa del Mundo.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Nashville SC vs Inter Miami en Concachampions

Como ambos equipos buscan trascender en el torneo internacional, ofrecerán a sus mejores hombres para este duelo. Ellos serían:

Nashville SC: Brian Schwake (P); Najar, Jeisson Andrés Palacios, Maxwell Woledzi, Lovitz; Warren Madrigal, Patrick Yazbeck, Edvard Tagseth, Cristian Espinoza, Sam Surridge y Hany Mukhtar.

Inter Miami: Dayne St Clair (P); Noah Allen, Micael, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Yannick Bright, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Luis Suárez y Lionel Messi.

Antecedentes y últimos resultados del Nashville SC vs Inter Miami en Concachampions

En la historia de la Concachampions, Nashville SC e Inter Miami solo se han enfrentado una vez. Fue en la edición 2024 durante la ronda de octavos de final, donde el conjunto de Florida logró avanzar con un marcador global de 5-3, confirmando su dominio reciente en este cruce.

Los antecedentes más recientes en la MLS también reflejan una ligera ventaja para el Inter Miami, que ha conseguido más victorias en los últimos enfrentamientos directos entre ambos clubes. Sin embargo, Nashville ha demostrado que puede competir y complicar a Las Garzas, especialmente cuando juega en casa, por lo que este duelo promete ser equilibrado en la serie de Concachampions.

Inter Miami 4-0 Nashville | MLS | 8 noviembre 2025

Nashville 2-1 Inter Miami | MLS | 1 noviembre 2025

Inter Miami 3-1 Nashville | MLS | 24 octubre 2025

Nashville 2-5 Inter Miami | MLS | 18 octubre 2025

