Edwin Arenas y Enrique Guilbert, ilusionados por el inicio de la NASCAR México Trucks Series 2026

El Súper Óvalo Potosino de San Luis Potosí será el escenario donde arranquen las actividades de la temporada 2026 de la México Trucks Series este próximo domingo 15 de marzo. La nueva campaña promete emociones desde la primera bandera verde y podrás disfrutarla con nuestras transmisiones a través de Claro Sports. Entre los nombres que prometen robarse la atención desde el inicio destacan los jóvenes pilotos mexicanos Edwin Arenas y Enrique Guilbert, dos de los prospectos que buscan consolidarse dentro del automovilismo nacional.

En Claro Sports platicamos con Edwin Arenas y Enrique Guilbert, quienes compartieron detalles sobre su preparación de cara al inicio de la nueva temporada de la México Trucks Series, una de las categorías más importantes del automovilismo mexicano. Ambos pilotos coincidieron en que llegan motivados y con el objetivo de demostrar su crecimiento dentro de la pista en este arranque de campeonato

