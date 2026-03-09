Noruega vs China, en vivo curling en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te puedes perder este emocionante duelo en el que los conjuntos de Noruega y China buscarán la estrategia más certera para llevarse la victoria

La actividad del curling en silla de ruedas continúa en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un duelo importante en la fase de round robin: Noruega vs China. El encuentro corresponde a la sesión 6 del torneo de equipos mixtos y se disputará este lunes 9 de marzo a las 11:35 horas, tiempo del centro de México. Sigue la transmisión en vivo a través de Claro Sports y no pierdas detalle de cada lanzamiento en una disciplina donde la precisión y la estrategia son determinantes.

China llega a este compromiso con paso firme tras conseguir dos victorias en el arranque del torneo. El conjunto asiático superó primero a Italia por marcador de 5-3 y posteriormente derrotó 7-5 a Corea del Sur, resultados que lo colocan como uno de los equipos a seguir dentro de la competencia paralímpica.

Por su parte, Noruega busca reaccionar en el certamen después de un inicio complicado. El equipo europeo ha sufrido tres derrotas consecutivas, primero ante Suecia por 6-2, después frente a Eslovaquia por 6-4 y finalmente contra Canadá por 9-2. Ante este panorama, el conjunto noruego intentará cambiar su rumbo en el torneo frente a una selección china que llega con confianza.

