¿El arbitraje perjudicó a Atlas ante Chivas? La actuación del Gato Ortiz bajo la lupa de García Orozco

Las Chivas del Guadalajara vencieron 1-2 al Atlas en la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que le dio el triunfo al Rebaño Sagrado en una nueva edición del Clásico Tapatío. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémica, ya que varios aficionados criticaron algunas decisiones arbitrales de Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz. Ante esta situación, el exárbitro y analista de Claro Sports, Roberto García Orozco, puso bajo la lupa el desempeño del árbitro internacional mexicano.

Cuando el partido se encontraba empatado 1-1, el árbitro central recurrió al VAR para revisar una jugada dentro del área y finalmente sancionó un penal por una falta sobre Daniel Aguirre. Con la oportunidad de ponerse en ventaja, las Chivas tuvieron una ocasión inmejorable desde los once pasos; sin embargo, Armando ‘Hormiga’ González no logró concretar y su disparo fue detenido por el portero rojinegro Camilo Vargas. De acuerdo con el análisis semanal de nuestro especialista en Claro Sports, la decisión arbitral de señalar la pena máxima fue correcta.

“Marco Antonio Ortiz Nava no sanciona inicialmente un tiro penal. Observamos cómo Rodríguez sujeta a Aguirre, atacante del Guadalajara, en una jugada donde el defensor no tiene ninguna posibilidad de disputar el balón. Esa sujeción impacta directamente al atacante y no le permite contactar el balón de manera correcta. El balón termina saliendo a saque de esquina, que es lo que marca el árbitro en primera instancia. Sin embargo, Erick Yair Miranda Galindo desde el VAR invita a Ortiz a revisar la jugada y, tras el análisis, se termina sancionando el tiro penal a favor de Guadalajara. De acuerdo con lo establecido en la Regla 12, la decisión es correcta. Se trató de una jugada polémica, pero finalmente se tomó una determinación justa”, declaró Roberto García Orozco.

El Rebaño Sagrado volvió a tener una oportunidad desde los 11 pasos tras una falta de Gaddi Aguirre sobre Ángel Sepúlveda dentro del área. El propio delantero del conjunto rojiblanco se encargó de ejecutar la pena máxima al minuto 84 y lo hizo con seguridad para poner el 1-2 en el marcador. En su análisis semanal, Roberto García Orozco explicó que la decisión del árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz fue correcta, ya que la acción constituye una infracción sancionable de acuerdo con la Regla 12.

“En el mismo partido se presenta otra acción polémica. El ‘Gato’ Ortiz sanciona un nuevo tiro penal. En la jugada se observa cómo Aguirre pisa a Sepúlveda de manera imprudente. El árbitro está bien posicionado y correctamente ubicado, por lo que sanciona el penal de forma adecuada. Aunque Aguirre no tiene intención de pisar a su adversario, la acción está tipificada en la Regla 12 como una imprudencia. Por ello, se decreta correctamente el tiro penal a favor de las Chivas. El VAR únicamente revisa la acción y termina por ratificar la decisión tomada por el árbitro en el terreno de juego”, sentenció el especialista.

El análisis arbitral de Roberto García Orozco por Claro Sports

