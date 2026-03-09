Dávinson Sánchez advierte al Liverpool y espera un salto de calidad del Galatasaray

El defensor habló en conferencia de prensa, esto previo al duelo entre los turcos y cuadro inglés.

Dávinson Sánchez, jugador del Galatasaray | REUTERS

El Galatasaray pica en punta y domina la Superliga de Turquía. No obstante, el reto venidero será avanzar en la Champions League. El cuadro de Estambul sudó la gota gorda para eliminar a la Juventus, pese a que goleó en la ida, pero se vio sorprendido por la reacción de la Vecchia Signora, aún con la miel en los labios.

Ahora bien, se avecina el Liverpool, uno de los ‘pesos pesados’ que necesita dar un mensaje de autoridad en el plano continental. La banda de Arne Slot ha caído en la irregularidad, costándole la aspiración por retener el título de la Premier League. Es por esto que le apuntan todas sus cartas al camino para la ‘Orejona’.

Los dos ya se vieron las caras en la instancia regular. En el “infierno de Estambul”, donde preciso se jugará el cotejo de ida, Galatasaray derrotó al elenco inglés por la mínima (1-0) el pasado 30 de septiembre con diana de penal que ejecutó Victor Osimhen. Sin embargo, se trata de un renglón aparte y un contexto diferente de lo que ha sido el rumbo de la temporada para ambos.

Dávinson Sánchez envía su mensaje al Liverpool

En la conferencia de prensa, antes de disputar el duelo crucial por la ida de octavos, habló Dávinson Sánchez. El zaguero colombiano marcó en la fase de Playoffs contra la Juventus en el duelo de ida, esperando dar su aporte en fase defensiva. Eso sí, la “concentración” será un factor clave.

“No vinimos solo a intentarlo. Vinimos a convencerlos de lo mucho que luchamos contra equipos que nos pusieron a prueba. Vinimos aquí a demostrar que queremos seguir en el Galatasaray y en Turquía. El fútbol turco ha evolucionado mucho”, declaró de entrada.

“El hecho de que hayamos jugado un partido hace dos o tres días no significa nada. No necesitamos motivación extra para este partido. Estamos en el torneo de clubes más importante del mundo y nos concentramos completamente en el partido. No solo queremos sacar ventaja, sino mejorar fuera de casa. Queremos dar un paso adelante”, complementó.

Sobre su titularidad, dijo que a veces no es sencillo gestionarlo, pero es un tema que se aprende con el pasar de los años. No solo implica actuar de buena manera en el campo de juego, por lo que agradeció a su estratega Okan Buruk por la confianza.

“He intentado desarrollar los hábitos adecuados. Los números en Champions son muy buenos para mi carrera. Acumular minutos en el campo sin ayudar al equipo no significa nada. Lo más importante es que el equipo tenga esa confianza”, subrayó el defensor.

El primer ‘sorbo’ de los octavos, entre Galatasaray y Liverpool, será el martes 10 de marzo a las 12:45 del mediodía (hora COL). La revancha, en Anfield, está pactada para el miércoles 18 a las 3:00 de la tarde.

