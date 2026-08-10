Bravos de León remonta a Olmecas de Tabasco e iguala la serie de Playoffs en una noche de volteretas

El Juego 3 de esta rivalidad se trasladará ahora a Guanajuato, donde ambas novenas buscarán inclinar la balanza a su favor

Los Bravos de León reaccionaron en el momento indicado y derrotaron 5-4 a los Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, en el Juego 2 de los playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol. El resultado igualó 1-1 la serie, al cual ahora continuará en Guanajuato, después de una noche marcada por las remontadas de ambas novenas.

El encuentro comenzó cerrado y sin anotaciones durante las primeras tres entradas. Los dos equipos encontraron dificultades para producir con corredores en circulación, hasta que León rompió el cero en la parte alta del cuarto capítulo gracias a Gabriel Cancel, quien conectó un cuadrangular solitario por el jardín central para colocar a los Bravos arriba 1-0.

La respuesta de los Olmecas fue inmediata y contundente. En el cierre del mismo cuarto episodio, Seth Beer y Calvin Estrada iniciaron la ofensiva con imparables, antes de que Agustín Ruiz remolcara la carrera del empate. Jasson Atondo, José Godoy y Luis González también produjeron con sencillos consecutivos para completar un ataque de cuatro anotaciones y darle la vuelta al juego 4-1.

León, sin embargo, comenzó a recortar la diferencia en el quinto inning. Jimmy Kerrigan recibió un pelotazo, Connor Panas negoció pasaporte y Carlos Martínez conectó sencillo para llenar las bases. Posteriormente, Luis Medina puso la pelota en juego y Kerrigan cruzó el plato para acercar a los visitantes 4-2, manteniendo con vida a los Bravos después del fuerte ataque tabasqueño.

Los Bravos de León igualan la serie ante Olmecas | Claro Sports

La segunda remontada de la noche tomó forma en la sexta entrada. Aderlin Rodríguez abrió con sencillo y Sandber Pimentel respondió con uno de los batazos más importantes del encuentro al desaparecer la pelota por el jardín izquierdo. El cuadrangular de dos carreras empató la pizarra 4-4 y devolvió por completo a León a un partido que pocas entradas antes parecía inclinarse hacia los locales.

Los Bravos terminaron de completar la voltereta en la séptima. Luis Medina abrió el camino con un triple hacia el jardín derecho y, después de que Esteban Quiroz fuera retirado, Gabriel Cancel volvió a aparecer. El antesalista conectó sencillo al jardín izquierdo para impulsar a Medina y colocar el 5-4 que finalmente se convirtió en la diferencia definitiva.

A partir de ese momento, el bullpen leonés hizo el trabajo necesario para conservar la mínima ventaja. Francisco Pérez, Hansel Robles, Carlos Morales y Robert Gsellman fueron parte del relevo utilizado por los Bravos para contener a una ofensiva de Tabasco que había demostrado su capacidad para armar ataques importantes durante la primera mitad del encuentro.

Los Olmecas todavía tuvieron tres oportunidades para responder en las entradas finales, pero no consiguieron volver a mover la pizarra. En la novena baja, Phillip Ervin, José Godoy y Luis González fueron retirados en orden, con Gsellman encargado de poner punto final a un juego en el que León pasó de estar abajo por tres carreras a celebrar una victoria fundamental como visitante.

Con el triunfo 5-4, Bravos de León empató 1-1 la serie de playoffs de la Zona Sur y recuperó terreno después de la derrota sufrida en el primer enfrentamiento. La eliminatoria dejará ahora Villahermosa para trasladarse a Guanajuato, donde ambas novenas continuarán una serie que, después de dos encuentros, ya dejó claro que los cambios de ventaja y los cierres apretados pueden convertirse en una constante. Recuerda que toda la serie entre Olmecas y Bravos la podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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