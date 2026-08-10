Los Xolos le dicen adiós a la Leagues Cup tras caer ante San Diego FC

Bryan Zamble fue el autor del único tanto del encuentro. Los Xolos cerrarán participación en el certamen enfrentando a Portland

Los fronterizos no han sumado unidades en el torneo | Reuters

Los Xolos de Tijuana volvieron a caer dentro de la Leagues Cup 2026, ahora por 1-0 ante el San Diego FC dentro de la jornada 2; y dicho resultado los dejaron sin margen después de dos fechas en el torneo. Bryan Zamblé marcó el único gol del encuentro al minuto 22 y permitió al cuadro de California quedarse con el primer duelo oficial entre clubes separados por pocos kilómetros de frontera.

El partido comenzó con una advertencia para Tijuana. Apenas al minuto 2, Anders Dreyer mandó el balón a las redes, pero la acción fue revisada por el VAR y la anotación quedó anulada. Los Xolos respondieron y estuvieron cerca de abrir el marcador al 10’, cuando Ignacio Rivero sacó un disparo desde fuera del área que terminó estrellándose en el poste derecho.

San Diego encontró el 1-0 al minuto 22. Alejandro Alvarado participó en la acción y asistió a Bryan Zamblé, quien apareció cerca de la portería para definir con la pierna derecha. La anotación obligó al conjunto dirigido por Sebastián Abreu a buscar el empate durante el resto del encuentro.

Tijuana intentó responder antes del descanso. Yael Padilla tuvo una oportunidad de cabeza al 25’, mientras que Adonis Preciado probó dentro del área al 36’, aunque ninguno consiguió encontrar la portería. El marcador permaneció 1-0 al término de la primera mitad y los Xolos tuvieron que afrontar el complemento con la obligación de remontar.

They strike first! 🥵⚽ Bryan Zamblé just had to finish off a great team play by @sandiegofc!



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La presión del conjunto mexicano aumentó después del descanso. Gilberto Mora tuvo un remate al 48’, Diego Abreu buscó el empate de cabeza al 61’ y Yael Padilla obligó al guardameta rival a intervenir con un disparo desde fuera del área al 58’. Tijuana acumuló aproximaciones, pero la anotación que necesitaba continuó sin aparecer.

Sebastián Abreu recurrió a su banca para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. Francisco González y Ángel Zapata ingresaron al 66’, mientras que Elias Manoel y Alan Vega entraron tres minutos después. Los movimientos estuvieron cerca de entregar resultados: Manoel recibió de Francisco González al 73’ y sacó un remate con la derecha que terminó en el poste.

Los Xolos todavía tuvieron otra oportunidad al minuto 80. Alan Vega envió un centro al área y Jackson Porozo consiguió rematar desde corta distancia, pero su disparo terminó fuera. San Diego resistió la presión y buscó aprovechar los espacios que comenzó a dejar Tijuana durante su intento por conseguir la igualdad.

El silbatazo final confirmó el 1-0 y dejó a Tijuana con otra derrota en la Leagues Cup 2026. Después de caer frente a Austin FC en la primera jornada, los Xolos tampoco pudieron sumar ante San Diego; resultado que acaba con sus aspiraciones de poder acceder a la siguiente ronda.

San Diego vs Tijuana: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el San Diego FC vs Tijuana, según la IA? San Diego parte con ventaja por su condición de local y por los antecedentes recientes contra equipos mexicanos. Durante 2026 ya venció en casa a Pumas por 4-1 y a Toluca por 3-2 dentro de la Concacaf Champions Cup, resultados que muestran su capacidad para producir goles en el Snapdragon Stadium. Tijuana llega como sublíder de la Liga MX y cuenta con argumentos para mantenerse dentro del partido. Sin embargo, necesita corregir la falta de gol que mostró frente a Austin y evitar que San Diego encuentre espacios en transición. Las predicciones del mercado citado colocan a San Diego con 62 por ciento de las preferencias, mientras Tijuana aparece con 19 por ciento. Tomando en cuenta la localía, el rendimiento frente a equipos mexicanos y la necesidad de ambos, el pronóstico se inclina por una victoria de San Diego FC por 2-1. El encuentro tendrá también un componente territorial que puede darle otra dimensión al partido. Con ciudades separadas por una frontera y conectadas por actividades económicas, sociales y culturales, San Diego FC y Tijuana pueden comenzar a construir una rivalidad que trascienda esta edición de la Leagues Cup. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen San Diego FC vs Tijuana Las alineaciones oficiales se conocerán antes del silbatazo inicial, pero ambos equipos podrían mantener parte de la estructura utilizada en su debut. San Diego intentará recuperar presencia ofensiva jugando en casa, mientras Tijuana buscará mejorar la definición después de quedarse sin marcar ante Austin. San Diego FC: Brad Stuver; Bredan Hines-Ike, Mateja Djordjevic, Guilherme Biro, Jon Gallagher; Joseph Rosales, Owen Wolff, Bestard Sabovic; Facundo Torres, Brandon Vázquez, Myrto Uzini. Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Pablo Ortiz; Iván Tona, Gilberto Mora, Frank Boya; Ramori Arciga, Diego Abreu, Adoni Preciado Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el San Diego FC vs Tijuana y a qué hora juegan? El partido se disputará este domingo 9 de agosto de 2026 en el Snapdragon Stadium, inmueble que volverá a recibir actividad de Leagues Cup después de haber sido sede de otros encuentros del torneo. El inicio está programado para las 20:00 horas y la transmisión estará disponible mediante Apple TV. Horario: 20:00 horas Estadio: Snapdragon Stadium Transmisión: Apple TV San Diego ha marcado en sus cuatro partidos disputados dentro de la Leagues Cup, con seis goles en total. Tijuana, por su parte, nunca ha disputado una tanda de penales en esta competencia, ya que todos sus encuentros se han resuelto durante el tiempo regular. ¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup! Buenas tardes damas y caballeros. San Diego FC y Xolos de Tijuana se medirán este domingo 9 de agosto en un partido que puede convertirse en el primer capítulo de una rivalidad binacional. Las dos instituciones representan ciudades separadas por poco más de 28 kilómetros y ahora trasladarán esa cercanía al terreno de juego dentro de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Los dos llegan con la necesidad de sumar después de comenzar el torneo con derrota. San Diego cayó 3-1 ante América en la Ciudad de México, mientras Tijuana perdió 2-0 frente a Austin FC. Ambos iniciarán el encuentro con diferencia de goles de -2, por lo que ganar y reducir ese déficit será parte del objetivo. El duelo será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, aunque ya existieron tres partidos amistosos. San Diego busca avanzar por primera vez a la siguiente fase de la Leagues Cup, mientras Xolos persigue el mismo objetivo después de registrar solamente una victoria en la historia del torneo. No te pierdas las mejores acciones del duelo entre San Diego FC y los Xolos de Tijuana, dentro de la jornada 2 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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