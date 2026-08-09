Olmecas responde en el momento clave y toma ventaja en la serie ante Bravos

Tabasco reaccionó en la séptima y octava entradas para darle vuelta al marcador y tomar ventaja sobre Bravos en Playoffs

Olmecas de Tabasco abrió los Playoffs con una remontada para vencer 4-2 a los Bravos de León, en un encuentro que cambió de rumbo durante las últimas dos entradas. La novena tabasqueña llegó al séptimo episodio abajo por dos carreras, pero fabricó cuatro anotaciones entre la séptima y la octava para llevarse el primer juego de la serie.

Bravos había tomado el control desde la segunda entrada. Aderlin Rodríguez abrió el episodio con sencillo y Jimmy Kerrigan apareció posteriormente para conectar un cuadrangular por el jardín central, batazo que también llevó a Rodríguez hasta el plato y colocó el 2-0 para León. A partir de ese momento, el pitcheo visitante mantuvo la ventaja mientras Tabasco buscaba generar oportunidades.

Los Olmecas tuvieron corredores en circulación durante distintos momentos, pero León consiguió contener los intentos de reacción durante seis entradas. En la cuarta, Oscar González y Seth Beer ligaron sencillos, aunque un doble play frenó el ataque. Bravos también tuvo opciones para incrementar la diferencia, pero el relevo tabasqueño evitó que el marcador se alejara antes de la parte decisiva del encuentro.

La ofensiva local finalmente encontró respuesta en la séptima. Calvin Estrada comenzó con sencillo y avanzó hasta tercera tras un lanzamiento descontrolado. Marco Hernández, quien ingresó como bateador emergente, conectó un doble para impulsar la primera carrera de Tabasco. Más tarde, con dos outs, Luis González pegó otro doble hacia el jardín izquierdo y llevó a Hernández al plato para empatar 2-2.

El ataque continuó en la octava entrada. Phillip Ervin abrió con sencillo y Randy Romero ingresó como corredor emergente. Oscar González conectó otro imparable y, después de una revisión solicitada por Olmecas que modificó la decisión inicial, Tabasco colocó corredores en posición para atacar nuevamente. Seth Beer respondió con sencillo al jardín central que permitió a Romero anotar la carrera del 3-2.

Tabasco todavía agregó una carrera de seguridad en el mismo episodio. Después de que Oscar González avanzara hasta tercera base, un pasbol del receptor Marco Chicuate permitió que el corredor llegara al plato y colocara el 4-2 definitivo. Bravos consiguió limitar el daño restante, pero había perdido en dos entradas la ventaja que sostuvo desde el segundo capítulo.

Jimmy Cordero tomó la pelota para la novena entrada y cerró el triunfo de los Olmecas sin permitir que León volviera a meterse en el encuentro. El relevista ponchó a Alejandro Mejía, retiró a Alan García con elevado al jardín izquierdo y obligó a Luis Medina a conectar un rodado para el último out. Tabasco completó así la remontada 4-2 y se quedó con el primer partido de la serie de Playoffs ante los Bravos.

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