Brian Rodríguez abre el camino y América mantiene el paso perfecto en la Leagues Cup

Portland Timbers empató durante el primer tiempo, pero el conjunto azulcrema resolvió el encuentro con dos goles en el complemento

América mantiene el paso perfecto en la Leagues Cup 2026. Las Águilas derrotaron 3-1 al Portland Timbers y sumaron su segunda victoria en dos jornadas, luego de haber iniciado el torneo con el mismo marcador frente a San Diego FC. Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea anotaron los goles del conjunto mexicano, que llegó a seis puntos.

El partido comenzó con América instalado rápidamente en campo rival. Al minuto 5, Isaías Violante recibió una falta de Ariel Lassiter en una zona que permitió buscar directamente la portería. Brian Rodríguez tomó el balón y al 6 ejecutó el tiro libre con la derecha hacia la escuadra izquierda, dejando sin posibilidad de reacción a Trey Muse para colocar el 1-0.

¿Gol? ¡Golazo de Brian Rodríguez! ⚽️🦅



El uruguayo adelanta a las 'Aguilas con un rayo que salió de su pierna derecha ⚡️



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Portland respondió después del golpe inicial y comenzó a generar aproximaciones principalmente mediante Kristoffer Velde y Kevin Kelsy. El delantero tuvo dos oportunidades de cabeza, mientras Cole Bassett también buscó el arco desde fuera del área. La insistencia de los Timbers encontró recompensa al minuto 20, cuando Velde recibió dentro del área y definió con la izquierda para igualar 1-1.

El empate modificó el desarrollo de la primera mitad. América recuperó presencia ofensiva mediante Raphael Veiga y Brian Rodríguez, mientras Portland trató de aprovechar los espacios con Velde. Brian probó desde fuera del área al 33 y Trey Muse controló su disparo, antes de que las Águilas acumularan nuevas llegadas por los costados.

En el cierre del primer tiempo, Kevin Álvarez e Israel Reyes tuvieron oportunidades aéreas para devolverle la ventaja al conjunto mexicano. Reyes estuvo cerca al 45+2 con un cabezazo después de un centro de Veiga, pero la pelota pasó junto al poste izquierdo. El descanso llegó con igualdad 1-1 después de un primer tiempo en el que ambos equipos tuvieron opciones para modificar nuevamente el marcador.

América salió al complemento con mayor presencia cerca del área de Portland. Brian Rodríguez acumuló remates desde media distancia y Veiga obligó al guardameta a intervenir al minuto 49. El equipo mexicano mantuvo la presión durante los primeros minutos de la segunda mitad y comenzó a encontrar espacios ante la defensa de los Timbers.

La insistencia terminó en el segundo gol al minuto 63. Brian Rodríguez sacó un remate que fue rechazado y la acción continuó hasta que Isaías Violante encontró la pelota dentro del área para definir de izquierda y colocar el 2-1. El atacante mexicano, que había generado la falta del primer tanto, apareció ahora como anotador para devolverle la ventaja al América.

¡Las Águilas recuperan la ventaja en Portland! 🦅



Isaías Violante está en el lugar y momento correcto para empujarla al fondo ⚽️



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Portland buscó reaccionar con modificaciones y adelantó líneas. Antony ingresó por Ariel Lassiter y posteriormente Vincent Janssen sustituyó a Kevin Kelsy. Cole Bassett probó desde fuera del área al 71 y Kelsy estuvo cerca de empatar cinco minutos después, cuando su remate de izquierda pasó apenas junto al poste derecho.

Guillermo Almada también movió su equipo durante el tramo final. Érick Sánchez, Cristián Borja y Henry Martín ingresaron antes de que Óscar Perea e Ícaro aparecieran al 82 en sustitución de Brian Rodríguez y Raphael Veiga. Las modificaciones buscaban sostener la ventaja y encontrar espacios ante un Portland obligado a adelantar sus líneas.

América tuvo una oportunidad para sentenciar al minuto 86, cuando Kevin Álvarez mandó un centro que Isaías Violante remató desviado. Dos minutos después llegó el tercero: Portland perdió el balón cuando buscaba atacar y Óscar Perea aprovechó el contragolpe para definir con la derecha dentro del área y establecer el 3-1 en lo que represento su debut goleador con los azulcremas.

¿Debut con gol? 🤔



Yes, please 😎



El colombiano Óscar Perea se estrena con las Águilas para aumentar la ventaja en Portland 🦅 pic.twitter.com/0lGzph1ILB — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 10, 2026

América vs Portland Timbers: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el América vs Portland Timbers y a qué hora juegan? América vs Portland Timbers comenzará este domingo a las 20:15 horas, tiempo del centro de México, en Providence Park. El horario local en Portland está fijado para las 20:15 horas. Para los aficionados en México existen distintas alternativas.Canal 5 y TUDN, mientras que el encuentro también estará disponible mediante Apple TV, plataforma que transmite la Leagues Cup y que aparece como opción oficial tanto en el sitio del América como en el de Portland. Partido: América vs Portland Timbers

Fecha: domingo 9 de agosto de 2026

Hora: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Providence Park, Portland, Oregon

Dónde ver en México: Canal 5, TUDN y Apple TV Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen América vs Portland Timbers América apunta a utilizar una base muy cercana a la que Guillermo Almada ha manejado durante el arranque de la competencia, estas son las alineaciones confirmadas de ambos equipos: América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Alan Cervantes, Dagoberto Espinoza, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Isaías Violante, Alejandro Cárdenas. Timbers: Trey Muse, Brandon Bye, Kamal Miller, Finn Surman, Jimer Fory, Diego Chara, Cole Bassett, David Da Costa, Ariel Lassiter, Kristoffer Velde, Kevin Kelsy. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el América vs Portland Timbers, según la IA? La proyección IA coloca al América como ligero favorito, pero con un margen reducido por la localía y el momento ofensivo de Portland. Las Águilas llegan invictas desde que Guillermo Almada asumió el equipo y su ataque produjo tres goles ante San Diego; los Timbers, en cambio, respondieron con cinco frente a Puebla y han ganado sus últimos tres encuentros. Pronóstico de la IA: Portland Timbers 1-2 América. La diferencia podría estar en la capacidad del conjunto mexicano para aprovechar los espacios que concede Portland cuando adelanta líneas. Brian Rodríguez, Henry Martín e Isaías Violante ofrecen alternativas en transición, aunque los Timbers demostraron ante Puebla que pueden castigar rápidamente cualquier desajuste defensivo. Como referencia externa, la previa oficial de Leagues Cup también muestra una ligera tendencia hacia América en las probabilidades previas al encuentro. El antecedente reciente agrega otro elemento al enfrentamiento. América eliminó a Portland por penales en la Leagues Cup 2025 después de empatar 1-1, mientras que el balance histórico favorece a las Águilas en los enfrentamientos entre ambos. Ahora vuelven a encontrarse con tres puntos cada uno y con la oportunidad de encaminar su clasificación antes de la jornada final de la primera fase. América vs Portland Timbers, en vivo América afronta su primera salida de México en esta Leagues Cup 2026 con la posibilidad de dar otro paso hacia la fase de eliminación directa. Las Águilas visitan este domingo 9 de agosto al Portland Timbers en Providence Park, después de comenzar el torneo con una victoria de 3-1 sobre San Diego FC, resultado que mantuvo el buen inicio del equipo dirigido por Guillermo Almada y le entregó sus primeros tres puntos de la competencia. El desafío será distinto al de la primera jornada. Portland también inició con tres puntos y lo hizo después de golear 5-2 al Puebla, con dobletes de Ariel Lassiter y Cole Bassett, además de un gol de David da Costa. Los Timbers llegan con tres victorias consecutivas, mientras América acumula seis encuentros sin perder como visitante, por lo que el choque en Oregon enfrenta a dos equipos que llegan con resultados recientes favorables.

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