Huiqui rompe el silencio sobre el futuro de Erik Lira: “Ojalá pueda cumplir el sueño; deseo que le vaya bien”

El entrenador de Cruz Azul mencionó que Rodolfo Rotondi se sigue recuperando de su lesión y pronto podría estar de regreso

Cruz Azul consiguió una victoria importante en la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-1 al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium, pero después del encuentro buena parte de la atención se concentró en el futuro de Erik Lira. Joel Huiqui, entrenador de La Máquina, reconoció que no cuenta con información precisa sobre una posible salida del futbolista durante el actual mercado de fichajes, aunque dejó claro que desea verlo cumplir su objetivo de jugar en Europa.

Huiqui explicó que cualquier negociación relacionada con Lira corresponde a la dirección deportiva y a la presidencia de la institución, por lo que evitó anticipar si existe alguna propuesta concreta por el jugador. Para el estratega, su responsabilidad pasa principalmente por darle las herramientas necesarias para que pueda rendir dentro del terreno de juego mientras permanezca en la institución.

Joel Huiqui dio las claves que necesita mejorar Cruz Azul en Leagues Cup | Imago7

“Si me preguntas a mí qué quiero yo, es que a él le vaya bien. Si a él le va bien, estoy feliz. Mi único propósito hoy como entrenador de Cruz Azul es que ellos tengan las mejores oportunidades para demostrarse de la mejor forma dentro del terreno de juego. Espero que él pueda cumplir su sueño, esa es la realidad”, señaló Huiqui.

El entrenador reconoció que la situación contractual y cualquier posible transferencia escapan de sus funciones. “Hoy el tema se sale de mis manos. Me encantaría poder decir Erik tiene esto, ellos lo van a decidir, la dirección deportiva y el presidente. Si hay oferta o no, no tengo tanta información hoy, pero lo que yo deseo es que a ellos les vaya bien, en Cruz Azul o donde estén”, agregó.

Más allá del futuro de Lira, Huiqui salió satisfecho por la actuación de Cruz Azul frente al New York City FC. El técnico destacó la disposición de sus jugadores, la capacidad para trabajar de manera colectiva y la madurez que mostró el equipo para controlar diferentes momentos del encuentro.

“Es muy padre poder representar a un grupo tan noble y tan honesto, sobre todo en el esfuerzo. Y hoy está reflejado lo que ellos están queriendo hacer. Están convencidos de que hay que trabajar en conjunto”, explicó. Para Huiqui, La Máquina logró estabilizarse incluso durante los lapsos en los que no tuvo el control de la pelota y respondió con una mejor organización defensiva.

Rotondi podría regresar a Cruz Azul pronto

Huiqui también ofreció una actualización sobre el estado físico de Rodolfo Rotondi, quien continúa con su proceso de recuperación después de presentar molestias en el cuádriceps y en el talón. El argentino ya se incorporó a la concentración del equipo, aunque todavía permanece en una fase de readaptación.

“Rodo está mucho mejor, él ha hecho una buena rehabilitación. Tuvo ahí un tema con su cuádriceps y trae un problema del talón. Hoy ya nos acompañó, a partir de ayer en la noche; está todavía en la etapa de readaptación”, explicó el entrenador. Su regreso dependerá de la evaluación médica y de cómo responda durante los próximos entrenamientos, por lo que Cruz Azul buscará llevarlo de manera gradual antes de reintegrarlo completamente.

¿Qué le falta por mejorar a Cruz Azul en la Leagues Cup?

Aunque Cruz Azul consiguió los tres puntos frente al New York City FC, Huiqui considera que todavía existen aspectos que necesitan ajustes para alcanzar una versión más completa durante la Leagues Cup. Entre sus principales preocupaciones aparecen las transiciones y las acciones a balón parado.

“¿Qué tenemos que mejorar? Obviamente el momento de las transiciones, la táctica fija, el balón parado; obviamente va a ser muy importante y creo que si ajustamos todo lo que estoy platicando ahorita, seguramente seremos un mejor equipo”, reconoció.

La victoria 2-1 dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico por la manera en la que Cruz Azul manejó distintos escenarios del partido. Mientras la Máquina continúa su camino en la Leagues Cup 2026, Huiqui deberá trabajar en esos detalles y, al mismo tiempo, esperar las decisiones de la directiva respecto al mercado de fichajes y al futuro de Erik Lira, un jugador al que el técnico desea ver cumplir su aspiración de competir en Europa.

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