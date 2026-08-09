¡Remontada de siete carreras! Diablos Rojos se lleva el Juego 1 ante Oaxaca de los playoffs

A pesar de la ausencia de Trevor Bauer, la ofensiva capitalina reaccionó en la recta final, destacando un jonrón de tres carreras de Robinson Canó en la octava entrada

Los Diablos Rojos del México se imponen a Guerreros de Oaxaca | @DiablosRojosMX

Los Diablos Rojos del México firmó una remontada de siete carreras para vencer 13-11 a Guerreros de Oaxaca en el Juego 1 de los playoffs, después de estar abajo 11-4 y darle vuelta al marcador con una ofensiva que explotó en la recta final del encuentro.

El juego inició mal para los Diablos, quienes no pudieron contar con Trevor Bauer por una lesión en el cuello, por lo que su lugar lo tomó Efraín Contreras, algo que Oaxaca aprovechó a la perfección, al tomar el control desde la primera entrada. Luis Barrera abrió con sencillo, Yonathan Daza también se embasó y Alexi Amarista produjo la primera carrera. Poco después, Mel Rojas Jr. llevó otra al plato para colocar el 2-0.

La respuesta de los Diablos llegó de inmediato. Carlos Sepúlveda conectó jonrón solitario y Franklin Barreto produjo dos más con un doble para darle la vuelta al marcador 3-2 en el cierre de la primera.

Guerreros contestó en la segunda. Jorge Flores pegó un triple productor de dos carreras y después anotó con sencillo de Daza para recuperar la ventaja. En la parte baja del episodio, Orlando Arcia respondió con cuadrangular por el jardín central para acercar a los capitalinos.

El partido cambió de nuevo en la cuarta entrada. Oaxaca armó un ataque de seis carreras que puso el marcador 11-4. Aristides Aquino produjo tres con un doble, Juan Santana agregó otra con batazo de dos bases y dos carreras más entraron tras un error defensivo.

Diablos comenzó a descontar en la quinta. Robinson Canó produjo una carrera con sencillo y Carlos Pérez llevó otra al plato con elevado de sacrificio para dejar el 11-6. En la sexta, Luis Liberato conectó cuadrangular solitario y redujo la diferencia a cuatro carreras. La reacción siguió en la séptima, cuando Jon Singleton disparó jonrón de dos carreras con Carlos Sepúlveda en circulación para poner el 11-9.

Oaxaca dejó pasar oportunidades para ampliar la ventaja en la séptima y octava entradas, situación que abrió la puerta para la remontada de los locales. El momento decisivo llegó en la parte baja de la octava. Franklin Barreto abrió con sencillo y, después de dos outs, Orlando Arcia se embasó en jugada forzada. Juan Carlos Gamboa conectó sencillo y Carlos Sepúlveda produjo una carrera para acercar a Diablos 11-10.

Entonces apareció Robinson Canó. El veterano mandó la pelota entre los jardines izquierdo y central para un jonrón de tres carreras que dio vuelta al marcador y puso a los Diablos arriba 13-11. Jon Singleton todavía conectó un doble después del cuadrangular, pero la entrada terminó sin más daño. La ventaja de dos carreras quedó en manos del bullpen para el noveno episodio.

Tomohiro Anraku subió al montículo para cerrar el partido. Yonathan Daza conectó doble con un out, pero Alexi Amarista fue retirado en rodado y Aristides Aquino terminó el encuentro con ponche.

Diablos Rojos completó así una remontada después de estar abajo por siete carreras y tomó ventaja en la serie de playoffs. Robinson Canó fue una de las figuras del cierre con el jonrón de tres carreras que cambió el rumbo del encuentro.

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