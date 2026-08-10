Lillini celebra el título del Premundial sub 20 y confirma a Eduardo Arce como entrenador para Los Angeles 2028

El director de selecciones nacionales menores destacó el proceso del Tri, defendió el talento mexicano y definió a los técnicos rumbo a 2027 y 2028

La selección mexicana cerró el Premundial sub 20 de Concacaf con el título, el boleto al Mundial de 2027 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Después del triunfo por 2-0 sobre Estados Unidos, Andrés Lillini destacó la planificación de las categorías juveniles y confirmó la continuidad de los entrenadores que encabezarán los próximos desafíos.

El director deportivo de selecciones nacionales menores varoniles informó que Álex Diego dirigirá al equipo mexicano en la Copa Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, mientras que Eduardo Arce estará al frente del proceso olímpico rumbo a Los Angeles 2028. La decisión, explicó, responde a una estructura diseñada para respetar el trabajo realizado con cada generación.

México confirma su dominio en el Premundial sub 20

El director de selecciones menores señala el camino a seguir | Imago7

México conquistó el bicampeonato regional al vencer a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Azteca. Cristóbal Alfaro marcó los dos goles, a los minutos 28 y 69, mientras que el conjunto estadounidense jugó con 10 futbolistas desde el cierre de la primera parte por la expulsión de Chris Applewhite. Con este resultado, el Tri alcanzó 15 títulos en la categoría y amplió su récord como el máximo ganador del campeonato.

Después de la coronación, Lillini sostuvo que estos resultados deben corresponder con la estructura, los recursos y el nivel de competencia que existen en México. “México debe demostrarlo por la estructura, por la liga y por los jugadores que tiene. Lo digo con mucho conocimiento. Si nosotros hacemos las cosas bien y acompañamos al futbolista de la manera idónea, México tiene que demostrar esto todos los años. ¿Por qué? Porque el jugador mexicano está por encima de todos los de Concacaf”.

El directivo aclaró que su respaldo al talento nacional no parte solamente de una postura personal, sino de los resultados obtenidos por las distintas categorías. “Fui un fiel defensor, a veces en extremo, del talento mexicano, pero no soy romántico. Lo que pasó hoy en la cancha, el torneo pasado y el anterior con la sub 15 es el reflejo. Están las dos clasificaciones consecutivas de la sub 17, el campeonato centroamericano de 2023 y la medalla de plata conseguida hoy. Si no eres competitivo, a esas instancias no se llega”.

Una planificación de dos años detrás del campeonato

Para Lillini, el triunfo sobre Estados Unidos fue la conclusión de un trabajo que comenzó dos años antes. El seguimiento de los futbolistas, los encuentros internacionales y la coordinación entre las diferentes áreas permitieron que la selección llegara al Premundial con experiencia acumulada. “Fue un proceso de trabajo de dos años y, gracias a Dios, la planificación salió muy bien. Estoy contento por los jugadores, por el carácter, porque ganamos algo en el templo del fútbol, algo que será inolvidable para nosotros y para ellos. También por el cuerpo técnico, que tiene mucha calidad, y por el entrenador, que da un paso muy importante en su carrera. Principalmente, me deja satisfecho consolidar un proceso sólido. Se hizo lo mismo que se había hecho con la sub 20 en el Premundial rumbo a Chile”.

El dirigente explicó que la experiencia internacional fue una de las principales diferencias frente a otras selecciones de la región. México buscó que sus jugadores se acostumbraran desde temprana edad a diferentes rivales, escenarios y exigencias. “Estos chicos llegaron con un promedio de 18 partidos internacionales cada uno, dentro de un proceso de dos años. Ninguna selección de Concacaf hace eso y hoy ellos lo pusieron de manifiesto”.

Esa continuidad también se aplicará en la elección de los entrenadores. Lillini descartó una modificación de última hora y aseguró que cada técnico conservará el proyecto que le fue asignado. “Álex Diego va al Mundial y con Lalo Arce se respeta el proceso para los Juegos Olímpicos. Así fue planificado y así será en los procesos con nosotros”.

De esta manera, Álex Diego acompañará a la generación campeona en el Mundial sub 20 de 2027. Eduardo Arce, quien previamente dirigió a México en el Mundial sub 20 de Chile 2025 y después tomó el representativo sub 23, será el responsable de preparar al equipo olímpico para Los Angeles 2028.

Lillini reconoce el trabajo de los clubes

El director de selecciones nacionales menores también repartió el mérito entre las instituciones de la Liga MX. Aunque las concentraciones permiten establecer una identidad de juego, consideró que la formación principal ocurre diariamente dentro de las fuerzas básicas. “Solamente toca agradecer a los clubes. Nosotros aprovechamos el buen trabajo que hacen. Los chicos viven el día a día con sus equipos. Cuando vienen acá, los ponemos bajo nuestras circunstancias y les transmitimos lo que nos gusta hacer en la cancha, pero el agradecimiento es para todas las fuerzas básicas. La verdad es que estamos maravillados con ese trabajo”.

Lillini reconoció, sin embargo, que el campeonato no debe ocultar las áreas que todavía necesitan atención. El acompañamiento a los juveniles, señaló, debe extenderse más allá de los entrenamientos y los partidos. “Nosotros tenemos todo para hacer las cosas bien. También tenemos que apretar las tuercas para que esto mejore y para que el futbolista sea mejor. Debemos estar muy cerca del jugador en todo lo que lo rodea, no solamente dentro de la cancha”.

La siguiente etapa será trasladar el desempeño de las selecciones menores al desarrollo profesional. Los futbolistas regresarán a sus clubes con un título regional, pero necesitarán competir por minutos y continuidad para mantenerse dentro del proceso que conduce al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos.

Rafael Márquez seguirá de cerca a los juveniles

La final también contó con la presencia de Rafael Márquez y Duilio Davino, quienes observaron al equipo desde las tribunas. Para Lillini, ese seguimiento representa una conexión necesaria entre las selecciones menores y el combinado mayor.

El directivo explicó que mantiene comunicación constante con Márquez y destacó su experiencia como entrenador de categorías formativas. También recordó el mensaje que recibió de Javier Aguirre cuando el Vasco asumió el control de la selección mexicana. “Hablamos mucho con Rafa Márquez. La verdad es que viene de un proceso como el nuestro, porque se formó como entrenador con juveniles. Ahora le tocará estar en la selección mayor, les presta mucha atención y sabe qué les falta a los jugadores o qué les puede aportar. El ‘Vasco’ me lo dijo cuando empezó: ‘Mira que yo no voy a fijarme en la edad, voy a poner al que mejor juegue’. La verdad es que cumplió. Creo que Rafa piensa igual: al que juegue bien, él lo va a tener”.

El campeonato regional dejó así una ruta definida. Álex Diego continuará con la generación rumbo al Mundial sub 20 de 2027, Eduardo Arce encabezará el proyecto para Los Angeles 2028 y Rafael Márquez observará a los futbolistas que puedan avanzar hacia la selección mayor. Para Lillini, el objetivo no termina con el trofeo: consiste en sostener los procesos y convertir los resultados juveniles en oportunidades dentro del fútbol profesional.

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