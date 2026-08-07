Bravos de León vs Olmecas de Tabasco, sigue en vivo por Claro Sports la serie de Playoffs LMB 2026

A través de nuestra multiplataforma podrás seguir los primeros cuatro juegos del Primer Playoff de la Zona Sur de la postemporada de la Liga Mexicana

Olmecas de Tabasco vs Bravos de León: ¿Quién pasa los Playoffs LMB 2026? | Imago7

La postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol se vive por la multiplataforma de Claro Sports, en donde podrás seguir en vivo los partidos de la serie del Primer Playoff entre los Olmecas de Tabasco y los Bravos de León.

A través de Claro Sports podrás seguir la serie entre el quinto y el segundo de la Zona Sur en este Primer Playoff. Tabasco fue de menos a más y acabó la campaña regular con marca de 54-38, solo por detrás de los Diablos Rojos del México. Olmecas se hizo fuerte en casa, donde tuvieron marca de 51-16; solo el México ganó más ante su gente.

Bravos, por su parte, están de regreso en los Playoffs por primera vez desde 2018, al terminar con marca de 50-43. Lo hicieron detrás de su poderío ofensivo, al anotar 643 carreras en esta temporada 2026, segunda mejor ofensiva de toda la Liga Mexicana.

Tabasco y León se enfrentaron en tres series esta temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol y siempre ganó el equipo local por 2-1. Olmecas recibió seis de esos partidos en Villahermosa, por lo que ganaron 5 de los 9 juegos de la serie particular. La última de ellas fue hace unos días, del 31 de julio al 2 de agosto, con los tabasqueños ganando 3-2 y 3-1.

¿Cuándo empiezan los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

El jueves 6 de agosto concluyó la temporada regular de la LMB 2026. Tras el maratón de 93 partidos, hubo un día de descanso previo a las series de la primera ronda, el llamado ‘Primer Playoff’, que dará inicio todos el mismo día: el Juego 1 de todas esta fase dará inicio el sábado 8 de agosto, incluyendo el Olmecas vs Bravos en el Parque Centenario de Villahermosa.

Olmecas de Tabasco vs Bravos de León: calendario Playoffs, fechas y horarios de la serie

Bajo el formato de 2-3-2, los primeros dos juegos de la serie entre Olmecas y Bravos se jugarán en Tabasco. Estos son los días y horarios de los partidos que podrás seguir por Claro Sports:

Sábado 8 de agosto | Bravos de León en Olmecas de Tabasco | Juego 1 | 19:00 horas CDMX

| Juego 1 | 19:00 horas CDMX Domingo 9 de agosto | Bravos de León en Olmecas de Tabasco | Juego 2 | 18:00 horas CDMX

| Juego 2 | 18:00 horas CDMX Martes 11 de agosto | Olmecas de Tabasco en Bravos de León | Juego 3 | 19:30 horas CDMX

| Juego 3 | 19:30 horas CDMX Miércoles 12 de agosto | Olmecas de Tabasco en Bravos de León | Juego 4 | 19:30 horas CDMX

| Juego 4 | 19:30 horas CDMX Jueves 13 de agosto (de ser necesario) | Olmecas de Tabasco en Bravos de León | Juego 5 | 19:30 horas CDMX

Sábado 15 de agosto (de ser necesario) | Bravos de León en Olmecas de Tabasco | Juego 6 | 19:00 horas CDMX

Domingo 16 de agosto (de ser necesario) | Bravos de León en Olmecas de Tabasco | Juego 7 | 18:00 horas CDMX

Equipos calificados y series de los Playoffs LMB 2026

Estos son los 12 equipos que siguen en carrera para pelear por ser los monarcas del béisbol de verano en México, con sus respectivos cruces:

ZONA NORTE (6) Algodoneros de Unión Laguna vs (1) Toros de Tijuana (5) Acereros de Monclova vs (2) Caliente de Durango (4) Charros de Jalisco vs (3) Sultanes de Monterrey

ZONA SUR (6) Guerreros de Oaxaca vs (1) Diablos Rojos del México (5) Bravos de León vs (2) Olmecas de Tabasco (4) Pericos de Puebla vs (3) Piratas de Campeche



¿Cuál es el formato de Playoffs y cómo se gana la serie? Reglas LMB 2026

La postemporada de la Liga Mexicana de béisbol consiste en cuatro rondas (Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato de Zona y Serie del Rey), todas a ganar cuatro de siete partidos. Los partidos se juegan en un formato 2-3-2: los primeros dos y últimos dos en casa del mejor preclasificado, que en este caso será en Tabasco; el tercer, cuarto y quinto partido se celebrarán en casa del menor rankeado (León).

La salvedad del formato de los Playoffs LMB es que califican 12 equipos, seis por zona. Eso da tres llaves del Primer Playoff, cuyos ganadores avanzan a la Serie de Zona. El cuarto equipo es el ‘Mejor Perdedor’, que se lo lleva el equipo que pierde la primera ronda, pero ganó más encuentros en esa serie. En caso de que dos o más equipos ganen la misma cantidad de juegos en esta instancia, el Mejor Perdedor será el que terminó la fase regular en mejor puesto del stanging.

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