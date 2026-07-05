Los bats de Guerreros se encienden para llevarse la serie ante Pericos

Oaxaca gana 9-4 el domingo 5 de julio en el Estadio Yu’va y supera a Puebla en las posiciones de la Zona Sur

Guerreros de Oaxaca venció 9-4 a Pericos de Puebla el domingo 5 de julio en el Estadio Yu’va, llevándose esta serie clave para los rivales de la Zona Sur, ya que el equipo oaxaqueño termina superando a los poblanos en el standing de la Zona Sur cortesía de una tarde de 15 imparables.

Oaxaca fabricó la carrera de la quiniela en la parte baja de la primera entrada con colaboración de la batería poblana. El primero en el orden, Luis Barrera, pegó sencillo para abrir la tanda de los locales. Llegó a segunda por un wild pitch, avanzó en pisa y corre a tercera y pisó la registradora por un pasbol.

Puebla empató la pizarra en la tercera entrada con cuadrangular solitario de Moisés Gómez, pero en la cuarta alta llegaron dos rayitas más de Guerreros. Juan Santana inició la entrada con doblete, avanzó a tercera en rodado a primera de Mel Rojas Jr. y anotó con otra pelota que no pudo controlar el receptor de Pericos.

Pericos volvió a empatar la pizarra en la parte alta de la quinta entrada. Michael De La Cruz comenzó el rally con sencillo. Tras una base por bolas a Sergio Alcántara, Guerreros cambió de lanzador y aunque Reid Birlingmair ponchó al primero, entró la segunda carrera de los visitantes con dos lanzamientos consecutivos a la tierra. Tras ello, Samar Leyva produjo el 3-3 con un sencillo.

En la quinta baja, Guerreros se despegó con tres carreras. Luis Barrera, Yonathan Daza, Juniel Querecuto y Mel Rojas Jr. pegaron imparables para poner el 6-3. En la séptima, los mismos protagonistas, más Alexi Amarista, construyeron otro rally de tres carreras. Puebla, con dos outs en la octava, anotó su cuarta carrera, pero sirvió de poco.

Guerreros, tras dejar ir la victoria en extra innings el viernes (3-2 en 13 entradas), ganó por paliza el sábado (11-0) y se lleva la serie con el triunfo del domingo, superando a Pericos en la tabla de posiciones de la Zona Sur. Oaxaca se coloca con 36-30, empatando a León en el tercer lugar, mientras que Puebla queda con 34-30, a medio juego de ambos en el quinto sitio.

Luis Barrera pegó 4 hits en 5 turnos al bat, mientras que Daza, Querecuto, Santana y Amarista pegaron dos imparables. Por Puebla, cinco de los ocho hits fueron de Herlis Rodríguez (3) y Samar Leyva (2).

Guerreros se prepara para viajar al puerto de Veracruz para iniciar serie contra El Águila el martes, mientras que Pericos seguirá en gira y jugará ante el segundo de la Zona Sur, Bravos de León, en el Domingo Santana.

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