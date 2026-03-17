Real España vs Génesis en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Real España Génesis, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Real España y Génesis PN se enfrentan en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido con objetivos muy distintos. Mientras la Máquina buscará recuperarse para seguir peleando por el liderato, el conjunto policial intentará sumar puntos clave para salir de la zona baja de la tabla.

Real España suma 22 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato, con un registro de seis victorias, cuatro empates y una derrota, igualado en unidades con Motagua pero con menor diferencia de gol. El equipo dirigido por Jeaustin Campos venía mostrando un rendimiento sólido e incluso mantenía un invicto de 10 partidos, pero en la última jornada sufrió un duro golpe tras caer 3-0 en su visita a Olancho, resultado que frenó su buen momento.

Por su parte, Génesis PN cuenta con 10 puntos y se posiciona en el noveno lugar, luego de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Fernando Mira ha tenido un torneo irregular y llega tras perder 2-0 ante Olimpia como visitante, lo que puso fin a una breve racha positiva de dos partidos sin caer, en los que había logrado vencer 4-2 a Victoria fuera de casa y empatar 0-0 frente a Olancho en condición de local.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Real España vs Génesis de la jornada 13 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Real España y Génesis está programado para el miércoles 18 de marzo a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real España vs Génesis hoy

Ni Real España ni Génesis cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Fernando Mira utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Génesis FC: Ronaldo Balanta; Juan Riascos, Juan Carlos Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo; Edwin Maldonado, Daniel Meléndez, Roger Sander; Kevin Pérez, Ángel Tejeda y Ángel Palomo. DT: Fernando Mira.

Real España: Luis López; Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Carlos Mejía, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Roberto Osorto, Mike Arana; Eddie Hernández y Darixon Vuelto. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes y últimos resultados del Real España vs Génesis en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Génesis:

28 de enero de 2026 | Génesis 1-2 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Real España 1-0 Génesis | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de septiembre de 2025 | Génesis 1-1 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de marzo de 2025 | Génesis 2-0 Real España | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 18 de enero de 2025 | Real España 1-1 Génesis | Torneo Clausura 2025

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