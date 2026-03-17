Katia Itzel García y el Mundial 2026: “Cuando inicié, nunca creí que ese sueño pudiera ser posible”

La árbitra mexicana, con gafete FIFA desde 2019, busca hacer historia en la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá

Katia Itzel García durante un partido de Liga MX | Imago7

Katia Itzel García, árbitra mexicana con gafete FIFA desde 2019, habló sobre el sueño de dirigir en una Copa del Mundo varonil, a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La silbante compartió su visión durante una entrevista en el pódcast de la Revista Balompié.

“Los sueños van naciendo poco a poco, hasta que estemos muertos debemos de dejar de soñar, siempre tiene que haber sueños que perseguir. Para mí es la forma como vamos caminando, tenemos que tener un rumbo hacia dónde ir, no podemos estar solo viviendo y existiendo”.

Su aspiración se construye en un proceso que inició en 2015 dentro del arbitraje amateur y que un año después dio el salto al ámbito profesional. Desde entonces, Katia Itzel García ha participado en torneos internacionales como el Mundial Femenil sub 17 de 2022, el Mundial Femenil de 2023, los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y la Copa Oro varonil en 2025.

El antecedente de Qatar 2022: “Me entró al corazón ese sueño”

El objetivo de estar en un Mundial varonil cobró fuerza tras lo ocurrido en Qatar 2022, donde por primera vez seis mujeres formaron parte del cuerpo arbitral en la historia del torneo. Sobre ese contexto, la mexicana explicó el impacto que tuvo en su carrera.

“Este sueño llega gracias a que una de nosotras logró ese sueño. Cuando inicié nunca creí que ese sueño pudiera ser posible, porque nunca había habido una árbitra en un Mundial varonil. Y hasta que no se presenta y ves a alguien que lo logró, entonces tú dices ‘puedo ser capaz de lograrlo, es un sueño que puede ser posible en mi vida'”.

En esa misma línea, Katia Itzel García detalló cómo la presencia de árbitras en Qatar influyó directamente en su proyección profesional. La participación de Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita, así como de las asistentes Neuza Back, Karen Díaz Medina y Kathryn Nesbitt, marcó un precedente dentro del arbitraje internacional.

“Gracias a la figura de las seis árbitras que fueron a Qatar, fue que a mí me entró al corazón ese sueño. Me quiero aferrar a esa parte bonita y quitar un poco el ruido de lo que pueda venir de afuera, que es complicado. Al final el arbitraje no es de vida o muerte afortunadamente, no matamos a pacientes, es de diversión, pasión, amor por el fútbol. Eso es lo que rescato, lo bonito, entrego de mí todo y al entregar todo me siento contenta conmigo misma. Lo que pase o no ya no está en mis manos”.

Además de su experiencia internacional, la árbitra mexicana recibió el Premio Nacional del Deporte en 2024, reconocimiento a su trayectoria dentro del arbitraje. También ha sido designada en competiciones como el Mundial sub 20 varonil en 2025 y la Women’s Champions Cup en 2026.

Finalmente, Katia Itzel García abordó el significado de mantener este objetivo dentro de su carrera profesional, más allá de su cumplimiento. “Estoy satisfecha con el proceso, con lo que he aprendido, con la oportunidad de soñarlo. Independientemente de si se cumple o no el sueño, el soñarlo ya es muchísimo y nos ayuda a movernos, a buscar tratar de que sea realidad. Eso ya significa muchísimo”.

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