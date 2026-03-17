Guatemala, testigo del último partido de Messi en Argentina

Sería la última vez que el mejor de la historia juegue ante su afición.

Guatemala visitará Argentina. (REUTERS)

El seleccionado de Guatemala será testigo y protagonista de una situación particular, cuando el próximo martes 31 de marzo, juegue frente al seleccionado argentino como visitante. De acuerdo a las informaciones que manejó la prensa tras la oficialización del partido, será un juego especial para la afición campeona del mundo teniendo en cuenta de que estaría ante el último partido de Lionel Messi con la camiseta de Argentina, en el país.

Existe una fuerte probabilidad de que al término de la Copa del Mundo 2026, Leo Messi se retire del seleccionado argentino. De hecho, es algo que a lo largo de varias entrevistas recientes deslizó y por ende, no volvería a jugar partidos amistosos FIFA en Argentina, motivo por el cual se espera que el estadio Monumental, o La Bombonera, al día de hoy las posibles sedes, vayan a lucir totalmente colmados.

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio“, dicta el comunicado oficial de la AFA.

Argentina tenía previsto disputar La Finalissima ante España, torneo nuevo que juegan el último campeón de la Copa América frente al último ganador de la Eurocopa. Ante la imposibilidad de concretar una sede neutral, se tomó la determinación de que se cancelara la contienda y para no quedarse sin amistosos previos al Mundial, la AFA organizó junto a la FEDEFUT el amistoso.

El caso es que Guatemala entonces consigue un amistoso de calidad, ante el vigente campeón del mundo que le dará la oportunidad de medirse al máximo nivel. Antes, el día 27 de marzo, la ‘azul y blanco’ jugará primero contra su similar de Argelia, en un juego que se desarrollará en Italia, más precisamente en la ciudad de Genova, en el estadio Luiggi Ferrari.

Curiosamente, Guatemala estará jugando contra dos rivales que compartirán el Grupo E de la Copa del Mundo 2026. Argentinos y argelinos componen junto a Austria y Jordania dicho grupo, por lo que será una medida muy interesante para Luis Fernando Tena y todo el plantel, que buscarán en estos dos partidos preparar lo que se viene en el último tramo del año.

Antecedentes entre Guatemala y Argentina

A lo largo de la historia, Guatemala ha enfrentado en varias ocasiones a la selección argentina, con resultados que reflejan la jerarquía del conjunto sudamericano. El antecedente más reciente se dio en junio de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 4-1. Históricamente, Argentina ha dominado estos enfrentamientos, aunque para Guatemala cada uno de estos partidos representa una oportunidad de crecimiento y de exposición ante la élite del fútbol mundial.

El duelo ante Argentina genera gran expectativa en el entorno del fútbol nacional. No solo por el nivel del rival, sino también por lo que representa enfrentar a un equipo lleno de figuras internacionales y vigente campeón del mundo. Para Guatemala, será una vitrina inmejorable para mostrar su evolución y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a los próximos desafíos. Más allá del resultado, el objetivo será competir, aprender y dar un paso más en su desarrollo futbolístico en el escenario internacional.

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