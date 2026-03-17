¿Adiós al Mundial? Alejandro Zendejas no es convocado por Estados Unidos para enfrentar a Bélgica y Portugal

El volante de las Águilas del Américase no se sube a la última convocatoria de cara a la Copa del Mundo de 2026

Zendejas es convocado por los Estados Unidos | Imago7

Alejandro Zendejas quedó fuera de la más reciente convocatoria de la selección de Estados Unidos en un momento determinante rumbo al Mundial 2026. El futbolista del Club América no fue considerado por Mauricio Pochettino para la concentración de marzo, en la que el equipo enfrentará a Bélgica el 28 de marzo y a Portugal el 31 en Atlanta, en lo que representa una de las últimas ventanas antes de definir la lista mundialista.

La ausencia del atacante marca un escenario complicado en su intención de mantenerse en la órbita del equipo nacional. Con el tiempo cada vez más reducido previo a la Copa del Mundo, quedar fuera de este tipo de llamados limita sus opciones de convencer al cuerpo técnico.

Pochettino convocó a 27 jugadores para encarar estos compromisos ante selecciones europeas de alto nivel. El grupo iniciará trabajos el 22 de marzo en Atlanta, sede de ambos encuentros, en una concentración clave para perfilar la base del plantel.

“Hemos dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la cantera de jugadores para poder tomar las decisiones correctas respecto a la plantilla para el Mundial, y esta es otra valiosa oportunidad”, señaló el entrenador. “Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial, y lo más importante es que los jugadores aporten la mentalidad y el compromiso adecuados al grupo”.

El primer partido será frente a Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium, mientras que días después se medirán ante Portugal en el mismo escenario. Ambos duelos serán determinantes para evaluar a los jugadores que se perfilan como opciones reales para la Copa del Mundo.

Para el cuerpo técnico, estos encuentros representan una prueba directa ante rivales de élite, con el objetivo de analizar el rendimiento del equipo en condiciones similares a las que enfrentará en el torneo más importante del calendario.

La lista incluye a una base consolidada con futbolistas que militan en Europa, como Christian Pulisic, Weston McKennie y Gio Reyna, además de delanteros que atraviesan buen momento como Folarin Balogun y Ricardo Pepi.

En este contexto, la ausencia de Zendejas lo deja en una posición desfavorable en la competencia interna. El jugador del América dependerá de su rendimiento en club y de futuras oportunidades para volver a ser considerado, en una selección que se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Mundial en casa.

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