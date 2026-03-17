¡Se acabó la paciencia! Real Madrid planearía una salida masiva de futbolistas tras el Mundial 2026

Algunos elementos como Eduardo Camavinga, Dani Carvajal y Ferland Mendy tendrían las horas contadas en el Real Madrid previo a la próxima temporada

¿Florentino Pérez prepara una limpia en el Real Madrid? | Action Images vía Reuters

El Real Madrid parece decidido a mantenerse firme en una política que ya le ha dado forma a su plantilla en los últimos años: prescindir de sus figuras más veteranas. Casos como los de Sergio Ramos, Karim Benzema y Luka Modric marcaron el precedente de una transición generacional que ahora podría extenderse a nombres como Dani Carvajal y David Alaba. En total, hasta seis futbolistas de la actual plantilla tendrían su continuidad en duda tras el Mundial 2026.

Según un reporte de Radio Marca retomado por Mundo Deportivo, la directiva encabezada por Florentino Pérez ya tendría delineada una lista de jugadores que no entrarían en los planes para la próxima temporada. Aunque la prioridad seguiría siendo rejuvenecer el plantel, una de las sorpresas sería la decisión de poner como transferible a Eduardo Camavinga, de apenas 23 años.

La información indica que supuestamente Eduardo Camavinga podría abandonar el club si llega una oferta cercana a los 50 millones de euros. La directiva merengue no vería con malos ojos una venta en esas condiciones, en un movimiento que ayudaría a equilibrar la plantilla de cara al futuro.

Otro caso significativo es el de Dani Carvajal, quien a sus 34 años no entraría en los planes de renovación, a pesar de ser uno de los jugadores con mayor jerarquía dentro del vestuario. Su posible salida marcaría el fin de una etapa para uno de los futbolistas más representativos de la última era del club blanco, en línea con la política reciente de no extender contratos a elementos veteranos.

Dani Carvajal ofrece disculpas tras perder con Albacete. | Reuters

En defensa, las dudas también se extienden a Ferland Mendy, condicionado por su historial de lesiones, mientras que Fran García se mantiene bajo evaluación, con la intención inicial de dar salida únicamente a uno de los dos. Por su parte, David Álaba finalizaría contrato en verano y todo apunta a que no será renovado, mientras que Antonio Rüdiger continúa siendo analizado; en caso de no alcanzar un acuerdo, su futuro podría estar en el fútbol inglés.

Con la incertidumbre que rodea a cinco defensas y a un centrocampista, el Real Madrid se vería obligado a planificar una renovación profunda de su plantilla de cara al futuro. En medio de este contexto, los rumores comienzan a señalar posibles incorporaciones, aunque por ahora sólo destacan dos nombres: Nico Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, y Rodri, pieza clave del Manchester City, quienes aparecen como opciones para reforzar y rejuvenecer el equipo en un escenario de transición.

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