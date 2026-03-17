Rafael Dudamel: el plan para hundir a Santa Fe y renacer al Cali

El nuevo entrenador del Deportivo Cali reveló los detalles para el duelo ante Independiente Santa Fe.

Rafael Dudamel debutó con victoria y ahora enfrenta a Santa Fe en Cali | Vizzor

El partido más llamativo de este miércoles 18 de marzo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca. Deportivo Cali recibe en su estadio a Independiente Santa Fe. Tras el debut de Rafael Dudamel en el banquillo caleño con victoria ante Cúcuta, los ‘azucareros’ vuelven a ilusionarse.

El nuevo entrenador del equipo verde de la ‘sucursal del cielo’ atendió a los medios de comunicación en la previa del partido válido por la jornada número 12 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Misma atención que tuvo Gustavo Cuellar para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Deportivo Cali.

🟢🎙️¡Rafael Dudamel y Gustavo Cuellar, hablan en rueda de prensa, palpitando lo que será el duelo de Cali ante Santa Fe!



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¿Qué cambia en el Deportivo Cali con la llegada de Rafael Dudamel?

“Espero que cambie mucho. Indiscutiblemente que el resultado del sábado anterior contra el Cúcuta hace que de un vuelco total en la energía, entusiasmo y la ilusión de no solamente nuestra hinchada, sino en nosotros mismos. No hay nada distinto a los triunfos que te pueda llenar de mayor confianza. Ese resultado no permite trabajar con confianza y mayor seguridad” afirmó el nuevo DT ‘azucarero’.

¿Cómo ha planeado contrarrestar el ataque de Santa Fe con Hugo Rodallega?

“Hugo viene de ser el mejor futbolista de la liga en el año anterior. Un profesional admirable con muy buen paso por nuestro club. Mañana será rival, hay que trabajarlo con el respeto que corresponde, pero hay que enfrentarlo con nuestra intención de ganar los tres puntos. Un equipo con muchos argumentos que cuando no está en su mejor juego colectivo, desde Hugo siempre en el fondo contra los defensores va siendo ese pilar fundamental para atacar. Lo mejor que podemos hacer es irrespetarlo deportivamente” señaló Rafael Dudamel.

¿Cómo ha trabajo este Cali para que sea un equipo más propositivo?

“Con cualquier sistema que nosotros vayamos a utilizar con defensar par o impar, nosotros siempre vamos a tratar de ser un equipo propositivo que se imponga y este siempre cerca de ganar el encuentro. Nos ha faltado tiempo para poder trabajar más acciones defensivas. Pero lo sabíamos desde el inicio que sería así, sábado, miércoles, domingo. Después de Alianza tendremos una semana larga. Hemos priorizado el descanso de los muchachos para poder llegar bien al partido de mañana ante el gran campeón” comentó el estratega venezolano.

“Es nuestra casa, somos Deportivo Cali y tenemos que jugar con mucha grandeza. Lo he pensado desde el 5-4-1, 5-3-2, desde el 4-3-3, tenemos un plantel tácticamente muy bueno para ampliar cualquier de los sistemas y dependiendo del momento vamos a irnos acomodando” complementó Dudamel.

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