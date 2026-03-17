Renata Zarazúa queda fuera del cuadro principal del WTA 1000 de Miami

La tenista mexicana cae en la ‘final’ de la qualy ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich en sets seguidos

Renata Zarazúa | Minas Panagiotakis/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Renata Zarazúa no podrá repetir su participación de 2025 en el cuadro principal del WTA 1000 de Miami. La tenista mexicana cayó en la segunda ronda de la qualy este martes 17 de marzo ante Aliaksandra Sasnóvich, por parciales de 6-3 y 6-4.

La tenista mexicana calificó de manera directa al torneo en el sur de la Florida en 2025 gracias a su ranking, pero este 2026 tuvo que ir a las rondas previas. Venció a Martina Trevisan en tres sets en la primera ronda antes de caer en su siguiente partido, sucumbiendo en sets seguidos ante Sasnóvich, actual número 116 del mundo aunque con pasado Top 30, en una 1 hora y 53 minutos de partido.

La gran diferencia del partido fueron los puntos de quiebre salvados. Sasnóvich enfrentó dos en el primer set y los levantó, mientras que Renata no pudo con el único que tuvo en contra. En el segundo set se repitió la historia: Zarazúa salvó dos, pero le quebraron dos, mientras que la bielorrusa tuvo nueve en contra, pero solo uno se convirtió en un quiebre.

Zarazúa no ha podido replicar lo hecho en 2025, cuando estuvo en el cuadro principal de siete de los primeros ocho torneos WTA 1000 del año. En 2026, tuvo que ir a la qualy en Qatar, Dubai, Indian Wells y ahora en Miami. Con marca de 10-11 en 2026, la mexicana ha caído en el ranking de la WTA: de cerrar el año en el número 70, ha perdido 20 sitios (#90), lo que complica su participación en los principales torneos del circuito de la WTA.

Con esta victoria, Sasnóvich pone su marca de este 2026 en 13-6 se mete al cuadro principal de Miami por primera vez desde 2023. Su partido de primera ronda se disputará el miércoles 18 de marzo, con rival por definir tras los últimos cruces de la qualy.

Además de Sasnóvich, también ganaron sus llaves de la qualy y se metieron al cuadro principal Anastasia Zakharova, Talia Gibson, Linda Fruhvirtová y Katie Volynets durante la sesión de la mañana.

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