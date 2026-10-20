Diablos Rojos presenta a Benjamín Gil: ¿quién es el manager que trabajó con Ohtani y ha ganado 15 títulos?

La novena escarlata comienza una nueva era con el Matador como su nuevo manager por los próximos dos años

Los Diablos Rojos del México presentaron oficialmente este lunes 19 de octubre a Benjamín Gil como su nuevo manager para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El estratega tijuanense llega con un contrato de dos años y la responsabilidad de mantener al equipo entre los principales candidatos al campeonato, después de que la organización no pudiera conquistar el tricampeonato en 2026. Su nombramiento representa también el inicio de una nueva etapa tras el ciclo de Lorenzo Bundy, quien dirigió a los escarlatas durante sus títulos de 2024 y 2025.

Conocido como ‘El Matador’, Gil cuenta con 15 campeonatos entre su trayectoria como jugador y manager, además de experiencia en las Grandes Ligas y el reconocimiento de haber llevado a México a su mejor participación histórica en el Clásico Mundial de Beisbol. Durante su presentación expresó su intención de construir una dinastía con los Diablos, una organización que podría poner bajo sus órdenes a figuras como Trevor Bauer y Robinson Canó, en caso de que ambos continúen con la novena escarlata durante la próxima campaña.

¿Quién es Benjamín Gil, el nuevo manager de los Diablos Rojos del México?

Benjamín Gil toma el mando de los Diablos Rojos del México | Claro Sports

Nacido en Tijuana, Baja California, Benjamín Gil comenzó su carrera profesional como pelotero antes de convertirse en uno de los managers mexicanos con más campeonatos en el beisbol nacional. Su trayectoria se extendió durante 21 años e incluyó diez temporadas en las Grandes Ligas, donde defendió las camisetas de los Texas Rangers y los Angelinos de Los Ángeles. Con estos últimos formó parte del equipo que ganó la Serie Mundial de 2002 frente a los San Francisco Giants, uno de los principales logros de su etapa como jugador.

En México también dejó antecedentes importantes. Fue campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey en 2007, consiguió cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán y sumó dos campeonatos de Serie del Caribe como pelotero. Después de su retiro comenzó su carrera como manager con los Tomateros en 2014 y ganó el título durante su primera temporada. Posteriormente conquistó otros tres campeonatos con Culiacán y dos más al frente de los Charros de Jalisco, además de la Serie del Caribe 2026. En total, su palmarés reúne ocho campeonatos como jugador y siete como estratega.

Su experiencia también incluye el circuito de verano, donde dirigió a los Mariachis de Guadalajara durante la temporada 2021. En aquella campaña fue reconocido como Manager del Año de la LMB, después de llevar al equipo al mejor récord de la fase regular. Más adelante tomó las riendas de los Charros de Jalisco, organización con la que también disputó la Serie del Rey de 2025, precisamente frente a los Diablos Rojos, que terminaron como campeones.

El Matador Gil sabe lo que es ganar en México | Claro Sports

Benjamín Gil y su relación con Shohei Ohtani en las Grandes Ligas

Uno de los antecedentes de Gil fuera del beisbol mexicano es su relación con Shohei Ohtani, estrella japonesa de los Los Angeles Dodgers, a quien conoció durante su etapa como integrante del cuerpo técnico de los Angelinos. En 2022, el mexicano llegó a la organización de Anaheim como coach de primera base y posteriormente asumió responsabilidades relacionadas con el trabajo defensivo de los jugadores del cuadro. En 2023 continuó dentro del cuerpo técnico, lo que le permitió compartir entrenamientos, partidos y actividades de preparación con Ohtani.

La convivencia también dio paso a una relación personal. Ambos desarrollaron una celebración en la que simulaban brindar con tequila después de algunas jugadas del japonés. Gil conoció de cerca la preparación de Ohtani durante su etapa como bateador y lanzador con los Angelinos, aunque su función dentro del equipo no fue la de manager principal ni entrenador exclusivo del pelotero. Aquella experiencia le permitió trabajar en un vestidor con estrellas internacionales, incluidos Ohtani y Mike Trout, dos de los nombres más reconocidos de la organización californiana.

Benjamín Gil dirigió a México contra Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

La historia entre Gil y Ohtani tuvo otro capítulo durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando el mexicano dirigió al Tricolor y el japonés encabezó a su selección. México llegó por primera vez a las semifinales del certamen después de superar a Puerto Rico en cuartos de final y se enfrentó a Japón por un lugar en el partido por el campeonato. La novena mexicana estuvo al frente del marcador durante distintos momentos del encuentro, pero terminó eliminada por 6-5 en la novena entrada.

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Ohtani fue protagonista de aquella remontada al conectar un doblete frente a Giovanny Gallegos para abrir la parte baja del noveno episodio. Posteriormente, Munetaka Murakami conectó el batazo que permitió anotar las dos carreras de la victoria japonesa. México terminó en el tercer lugar, su mejor resultado histórico en un Clásico Mundial, mientras que Gil recibió reconocimiento por el desempeño de una selección que contó con Randy Arozarena, Joey Meneses, Isaac Paredes, Alex Verdugo y Julio Urías. Tras el torneo, el estratega volvió a coincidir con Ohtani en los Angelinos, donde conversaron sobre el encuentro y la actuación mexicana.

¿Benjamín Gil podría dirigir a Trevor Bauer y Robinson Canó con los Diablos Rojos en 2027?

La llegada de Gil también abre expectativas sobre la conformación del plantel para 2027, especialmente por la posible continuidad de Trevor Bauer y Robinson Canó, dos figuras con experiencia en las Grandes Ligas que han vestido la camiseta escarlata. Bauer, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, regresó a los Diablos durante 2026 y terminó la temporada regular con cuatro victorias, una derrota, 31 ponches y efectividad de 4.41 en 32 entradas y dos tercios. Su experiencia como abridor podría ser uno de los recursos del nuevo manager en caso de que ambas partes acuerden su permanencia.

Por su parte, Robinson Canó llegó a la temporada 2026 con dos campeonatos consecutivos con los Diablos Rojos y una trayectoria que incluye un anillo de Serie Mundial, ocho selecciones al Juego de Estrellas y cinco Bates de Plata en MLB. Durante la campaña de 2026, el dominicano registró promedio de bateo de .291, con 15 cuadrangulares, 72 carreras impulsadas y 104 imparables en 85 encuentros. El veterano también cuenta con experiencia internacional, pues fue campeón y Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de 2013 con República Dominicana.

La continuidad de Bauer y Canó todavía debe resolverse de cara a 2027, por lo que su presencia bajo las órdenes de Gil no está garantizada. Sin embargo, el nuevo manager tiene antecedentes de trabajo con peloteros de Grandes Ligas y selecciones nacionales, un factor que podría resultar importante para administrar un vestidor con figuras de distintas edades y trayectorias. Durante su presentación, Gil aseguró que llega con el objetivo de conquistar el campeonato y establecer una nueva dinastía, mientras que su contrato de dos temporadas le dará la oportunidad de iniciar ese proyecto en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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