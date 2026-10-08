Diablos Rojos del México se queda sin mánager: Lorenzo Bundy deja el puesto para sumarse a la directiva

El piloto que dio el bicampeonato de 2024 y 2025 a la ‘pandilla escarlata’ deja la cueva y pasa a los despachos

Lorenzo Bundy deja de ser el mánager de los Diablos Rojos del México | Imago7

Los cambios continúan en los Diablos Rojos del México de cara a la temporada 2027. Habrá nuevo mánager en la Pandilla Escarlata, ya que Lorenzo Bundy deja el puesto para subir a ser asesor del equipo más ganador en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.

El México anunció esta decisión el jueves 8 de octubre, agradeciendo al mánager que terminó la sequía de una década sin campeonato y logró el bicampeonato en 2024 y 2025.

“Los Diablos Rojos del México informan que, a partir del 2027, Lorenzo Bundy asumirá un nuevo cargo dentro de la organización al integrarse a la Gerencia Deportiva como Asesor Deportivo, con lo que concluirá una histórica etapa como manager de la novena escarlata para abrir una nueva era dentro del equipo“, inicia el comunicado del equipo, que para la próxima temporada de la LMB ya no contaría con Robinson Canó, quien anunció que 2026 sería su última temporada, mientras que el regreso de Trevor Bauer está en duda al terminar su contrato.

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Bundy, quien ganó títulos como pelotero de Diablos en 1985, 1987 y 1988, tomó las riendas del equipo en 2024, con el objetivo de conseguir el primer título desde 2014 y primero en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con la llegada de Canó y Bauer, el México firmó la mejor temporada regular en la historia de la Liga Mexicana, con un récord de 71 victorias y 19 derrotas. Ganaron la Serie del Rey por barrida ante Sultanes, pero tuvieron que remontar una desventaja de 0-3 en la Serie de Campeonato de la Zona Sura ante Guerreros de Oaxaca.

Para 2025, pese a la salida de Trevor Bauer al béisbol japonés, el México volvió a ser el mejor equipo de la Zona Sur pese a que ganaron ocho partidos menos en el calendario regular. Fueron más sólidos en los Playoffs, con marca de 16-2 camino al bicampeonato, el cual lograron por barrida ante Charros de Jalisco.

En 2026, Diablos repitió como líder del Sur, pero cayeron eliminados ante Pericos de Puebla en la segunda ronda, quedándose a la orilla del tricampeonato que solo ha logrado Monterrey en la historia de la pelota de verano mexicana. Lorenzo Bundy termina su etapa con el México con marca de 236-86, un 73.2% de ganados.

“Los Diablos Rojos del México agradecemos profundamente a Lorenzo Bundy por los tres años que vivió con el equipo. Sus resultados le han dado un lugar destacado en la historia de la organización y han consolidado un legado que permanecerá intacto. Nos entusiasma la nueva etapa que inicia en su carrera y estamos seguros de que, desde su nuevo cargo, continuará contribuyendo al éxito de la organización”, lee el comunicado del equipo.

Una nueva etapa para el histórico Lorenzo Bundy. Pasará de mánager a asesor deportivo para la temporada 2027, su historia con nosotros no se detiene. Comienza una nueva etapa en nuestra organización, cerca del equipo y de lo que hemos construido juntos. Seguiremos haciendo… pic.twitter.com/PLz7iOsh3T — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 8, 2026

Bundy pasará ahora a la directiva escarlata, enfocándose en el scouteo y desarrollo de los peloteros de la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. A lo largo de la temporada de LMB, visitará al equipo tanto en juegos en gira como en casa, donde trabajará de la mano con la Gerencia Deportiva, según informó el equipo.