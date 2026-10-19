Atlético Nacional, entre rotar figuras y apostar por la cantera en el duro cierre de octubre

Lucas González, sin dejar de lado los juveniles, ha dejado clara su estrategia para alcanzar su boleto anticipado a cuadrangulares.

Lucas González, DT de Nacional | Vizzor

Atlético Nacional se saborea su ingreso anticipado a los cuadrangulares. Ese no es el objetivo: va más allá, pues no le queda más que pelear todos los frentes y llevarse los dos últimos títulos domésticos del año. Ya clasificado a las semifinales, el cuadro paisa espera seguir por la senda ganadora y ratificar el peso de nómina con dos títulos más al palmarés.

A pesar del amplio plantel, el ‘Verdolaga’ ha tenido dificultades para su gestión. Tiene fondo de armario, claro está, pero ha sufrido lesiones que han cambiado la hoja de ruta a lo largo de la temporada. Por ejemplo, en los últimos partidos, a Lucas González no le ha tocado de otra más que jugar sin un ‘9’ definido. Alfredo Morelos ya está cerca del regreso a las canchas, mientras que Cristian ‘Chicho’ Arango tendrá que esperar un largo tiempo por su rotura de ligamento cruzado.

Entre lesiones musculares que han sufrido varios de sus referentes, se asomó la esperanza de las fuerzas básicas. Solo dos jugadores de la plantilla actual no han sumado minutos, aunque han podido recibir convocatorias: solo faltan Edimer Zea (portero) y Jhan Murillo (defensor). A esto hay que sumarle la rotación de figuras, ya que Nacional tendrá que jugar cada tres días no solo para ponerse al día, sino para ir litigando por los frentes de Liga y Copa.

La presencia de los juveniles, más que importante

De acuerdo con la última nómina, en el triunfo 1-4 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó, cinco de once jugadores formaron parte del proceso de divisiones menores. Xavi Ríos, Néider Parra, Elkin Rivero, Juan Manuel Rengifo y Emmanuel Benítez (con bautismo de gol) fueron alineados desde el pitazo inicial por González. Encima ingresaron Felipe Marín, Kevin Parra y José Escorcia al ruedo en el complemento.

No es en vano el elogio de Lucas González a la cantera. En sus palabras, se trata de la “mejor del país y hay que aprovecharla”. El apoyo a los semilleros ‘Verdolagas’ forma parte del ADN institucional del club, pues de allí han salido múltiples talentos de exportación en el último tiempo.

La rotación de referentes, una decisión sensata

Así mismo, en medio de la intensa exigencia, González ha tenido que rotar algunas piezas clave de la plantilla. Lo ha permitido el fondo de armario en ciertos sectores de campo, especialmente en la generación. Por ejemplo, en Tunja, James Rodríguez no estuvo en la convocatoria, pero sí fue el turno para nombres como Edwin Cardona y Elías Cabrera.

Ahora bien, tres días después de cara al duelo con Cúcuta, el técnico relegó a ambos por descanso. Ahora le llegó el turno de James, ya más fresco, en el retorno a su ciudad natal. Está complicado saber quiénes son los titulares fijos, aunque en el papel, se podría decir que el cucuteño llegó para quedarse con un rol más que protagónico por su valor en el FPC.

En fin, a Atlético Nacional se le avecina un exigente cierre de octubre para avanzar con la fase regular del torneo. Así será hoja de ruta pensando en la recta final del año, donde realmente el elenco verde necesita el nivel más óptimo de los jugadores:

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional | 6:30 p.m. | Fecha 15 de Liga.

22.10.2026 | Atlético Nacional vs Deportivo Pasto | 8:00 p.m. | Fecha 14 de Liga.

25.10.2026 | Atlético Nacional vs Independiente Medellín | 6:10 p.m. | Fecha 16 de Liga.

29.10.2026 | Atlético Nacional vs Santa Fe | 8:30 p.m. | Fecha 5 de Liga.

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