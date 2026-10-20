Óscar Julián Ruiz: facilidad de pitar con VAR y por qué arbitró gratis Santa Fe vs. Real Madrid

Uno de los mejore árbitros de la historia de Colombia, reveló secretos sobre su carrera arbitral, vida personal y no desestima seguir en el ámbito político.

Oscar Julián Ruiz VAR/ STEPHANE DE SAKUTIN / AFP.

El arbitraje siempre va a ser un tema polémico en cualquier campeonato o federación de fútbol a nivel mundial. Colombia no es la excepción, sin embargo en el país han nacido buenos colegiados, los cuales han resaltado en Copa Libertadores, Suramericana, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y demás certámenes, uno de ellos es Oscar Julián Ruiz, ya retirado de la profesión recientemente reveló varios detalles de lo que fue su carrera en el deporte rey.

¿Cuál es el mejor o los mejores árbitros de Colombia?

“José Joaquín Torres. Primero porque pitó sin VAR, ahora con VAR es fácil, con tecnología es fácil, el llegó para ayudar al fútbol más no para hacerlo perfecto. Pero José Joaquín, esos árbitros de antes, sin redes, hizo finales de Juegos Olímpicos, pitó Intercontinental: Vélez vs Milan, solo 3 colombianos hemos hecho Intercontinental”, detalló Ruiz en diálogo con Agradable y Claro.

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¿Cómo era su relación con los jugadores?

“La autoridad que yo siempre impuse era de respeto, no había que ofender a los jugadores, nunca ofendí a un jugador. Tuve inconvenientes con algunos, con Bélmer Aguilar, me tuvieron que agarrar en un partido en Ibagué porque lo expulsé y por poco le pego, ambos somos llaneros, me pecheó y otros jugadores me agarraron. Después nos vimos y todo quedó arreglado”.

“Al equipo al que más partidos le pité fue Santa Fe”

“Previo a un clásico el presidente de Independiente Santa Fe: César Villegas me dijo que no amonestara a Daniel Tilger porque se perdía un clásico (vs. Millonarios), le dije ya lo amonesté y a usted lo voy a reportar por lo que me acaba de decir. Después cuando yo ya era árbitro FIFA me lo encontré y me dijo que conmigo se sentía tranquilo y por eso le pitaba tantos partidos a Santa Fe”.

“Le pité un partido al Real Madrid gratis”

“Yo dirigí Santa Fe vs Real Madrid gratis (en 2008 en El Campín). La taquilla fue creo USD 1.000.000. Estábamos los árbitros y nos dicen que nos van a pagar un millón de pesos. Yo no acepto. Yo le digo a los asistentes que eran Wilson Berrío y Abraham González, yo no acepto. Yo pito gratis, ¿Cómo van a pagar esto? Ese partido lo pité gratis”.

Por último Oscar Julián Ruiz fue enfático que no pertenecería directamente a la Federación Colombiana de Fútbol, mucho menos sería el líder de la Dirección de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, pero que sí dará una mano como consejero, no desestima seguir en el ámbito político y que su relación con Wimar Roldán es una cuestión que solo él podrá resolver.

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