Joel Huiqui cumple su palabra y reparte tacos en La Noria: “Si ganamos el siguiente partido lo volvemos a organizar”

El técnico celeste cumplió una promesa hecha a los medios y dejó abierta la posibilidad de repetir la convivencia si Cruz Azul gana su próximo partido

Joel Huiqui cumplió su palabra y llevó tacos de canasta a La Noria para compartir el desayuno con más de 100 representantes de los medios que cubren a Cruz Azul. El técnico había prometido esta convivencia días atrás, después de llegar tarde a una conferencia de prensa.

La promesa se cumplió este lunes 19 de octubre, después de la conferencia previa al partido contra Pachuca. Huiqui convivió con reporteros, camarógrafos y fotógrafos en una mañana distinta a la rutina habitual de preguntas sobre alineaciones, resultados y el cierre del Apertura 2026.

Entre los diferentes guisos disponibles, el entrenador reveló que su favorito es el taco de chicharrón, que también se convirtió en uno de los protagonistas de la convivencia. La actividad permitió al técnico acercarse a los representantes de los medios que siguen diariamente la actualidad de La Máquina.

¿Por qué el DT de Cruz Azul repartió tacos de canasta en La Noria?

La historia comenzó con un retraso de Huiqui en una conferencia de prensa. En aquella ocasión, el entrenador tomó la situación con humor y prometió invitar tacos de canasta a los representantes de los medios. Diez días después, convirtió aquella promesa en una convivencia dentro de las instalaciones de Cruz Azul.

El propio Huiqui explicó que este tipo de encuentros le permiten mantener una relación más cercana con quienes cubren al equipo. “A mí me gusta la convivencia más cercana. Ustedes en su trabajo y nosotros en el nuestro, agradecerles siempre por el apoyo al club durante tantos años”, señaló.

La iniciativa podría tener una segunda edición. Huiqui dejó una condición para volver a organizar la reunión: “Si ganamos el siguiente partido lo volvemos a organizar”, declaró. El próximo compromiso de Cruz Azul será este miércoles ante Pachuca, en el Estadio Hidalgo.

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre la convivencia y de hacer tradición los tacos de canasta?

La convivencia ocurrió después de que Cruz Azul goleara 5-0 a Juárez en la jornada 12, resultado que le permitió regresar a la quinta posición de la tabla con 20 puntos. La Máquina también llegó a 27 goles a favor, cifra que comparte con América como la mejor ofensiva del torneo.

Más allá de la anécdota, Huiqui mantiene la mirada puesta en el objetivo deportivo. El entrenador ha señalado que Cruz Azul tiene como meta conquistar el bicampeonato y que el plantel debe asumir esa responsabilidad sin importar las dificultades del calendario.

“El equipo está para mucho, lo ha demostrado no solo el torneo pasado, ha sido dos veces equipo del año, ha llegado a finales y el equipo está consciente que tiene un gran compromiso. Absolutamente nadie nos puede decir que no podemos lograr el bicampeonato, si en otras ocasiones se ha conseguido con otros equipos porque nosotros no?”, mencionó Huiqui.

El técnico también destacó la profundidad de su plantilla y explicó que las rotaciones forman parte de su plan para afrontar el cierre del campeonato. Su mensaje es que ningún futbolista está por encima de Cruz Azul, independientemente de su jerarquía dentro del plantel.

“Es un equipo que hoy tenemos jugadores importantes en todas las posiciones, que cualquiera que entre puede hacerlo mucho mejor. Lo más importante para mí es que nadie de nosotros está por encima del club”, afirmó.

Cruz Azul en la Liga MX: posición y estadísticas actuales

Después de 12 jornadas, Cruz Azul ocupa el quinto lugar del Apertura 2026 con 20 puntos, a cuatro unidades del líder América. La Máquina comparte puntuación con Chivas y Querétaro, aunque el conjunto queretano tiene un partido pendiente.

El cierre de la fase regular representa un reto para los cementeros: cinco partidos por disputar, cuatro como visitantes y apenas uno como local. Cruz Azul visitará a Pachuca el 21 de octubre, después enfrentará a Querétaro fuera de casa el 25 de octubre, recibirá a León el 1 de noviembre y cerrará la fase regular con visitas a Tigres y Chivas.

Huiqui reconoce la dificultad del calendario, pero también ve una oportunidad para demostrar la capacidad del equipo.

“Se cierra el torneo, hay una diferencia muy corta entre el primer lugar al sexto, estamos a cuatro puntos nosotros. En realidad, 15 puntos sería maravilloso, entiendo que cada partido tiene su complejidad y nuestra idea es sumar los 15”, explicó.

Por ahora, los tacos de canasta ya tuvieron su primera edición en La Noria y una posible segunda reunión dependerá del resultado ante Pachuca. Cruz Azul buscará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación, mientras Huiqui pretende convertir aquella promesa surgida de un retraso en una pequeña tradición ligada a los triunfos de La Máquina.