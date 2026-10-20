Almada va por Jardine y Anselmi: las cuentas que necesita América para hacer historia EN LA lIGA mx

El buen rendimiento del uruguayo al mando de los de Coapa hace que marcas históricas impuestas en la Liga MX no se vean inalcanzables

Almada busca un rendimiento casi perfecto para así poder hacer historia

El América de Guillermo Almada comienza a mirar hacia el cierre del Apertura 2026 con una pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar este equipo y qué lugar ocupará su primer torneo bajo las órdenes del técnico uruguayo? Con la fase regular entrando en su tramo definitivo, las Águilas tienen por delante una serie de partidos que no solo definirán su posición en la tabla, sino que también podrían ponerlas frente a dos marcas que forman parte de la historia reciente del club y de la Liga MX.

Almada ya tiene dos referencias las cuales se podría dar la oportunidad de buscar. Después de 11 jornadas del Apertura 2026, los de Coapa acumulan 24 puntos, un rendimiento que hace recordar lo hecho por su antecesor directo: André Jardine. El brasileño también manejó un paso por demás positivo en su primera campaña, misma que terminó con un récord de puntos, y con un campeonato en las vitrinas azulcremas

Además, si el cierre del campeonato lo permite y los triunfos necesarios llegan, Almada estaría a las puertas de igualar el récord establecido por Martín Anselmi con Cruz Azul en el Apertura 2024: 42 puntos sumados en un torneo de 17 fechas.

Almada ya supera el ritmo de Jardine

La primera comparación parte de un dato que coloca a Almada en una posición distinta a la de Jardine después de los primeros 11 partidos disputados. El brasileño tenía 22 unidades, mientras que el actual técnico azulcrema suma 24. Jardine cerró aquel torneo con 40 puntos (un récord de unidades para el equipo en torneo de 17 fechas) y posteriormente conquistó el campeonato, mientras que Almada todavía tiene seis partidos por delante para definir hasta dónde puede llevar su cosecha.

El camino de Almada comenzó con una victoria de América sobre Querétaro, seguida por un empate ante Atlante. Después llegaron triunfos contra Santos, San Luis, Juárez y Puebla, antes de la dolorosa caída frente a Cruz Azul. Las Águilas empataron posteriormente con Chivas, vencieron a Necaxa, igualaron con Monterrey y cerraron la fecha 11 con un sorprendente triunfo ante León.

Almada en 11 jornadas disputadas

Querétaro 0-1 América

Atlante 1-1 América

América 3-0 Santos

América 3-0 San Luis

FC Juárez 1-2 América

América 2-0 Puebla

Cruz Azul 4-3 América

América 2-2 Guadalajara

Necaxa 2-4 América

América 1-1 Monterrey

León 3-5 América

Por su parte, el arranque del timonel amazónico fue por demás señalado tras la derrota en el Estadio Azteca ante el FC Juárez, sin embargo, a partir de ello mantuvo un rendimiento en el cual no cayó en los siguientes 10 encuentros, destacando entre ellos una victoria ante Cruz Azul y goleadas ante Puebla, Chivas y Pachuca.

André Jardine en 11 jornadas disputadas:

América 1-2 FC Juárez

Querétaro 1-2 América

América 3-0 Puebla

América 1-1 Atlas

America 3-2 Necaxa

America 1-1 León

Cruz Azul 2-3 América

América 4-0 Guadalajara

Toluca 1-1 América

América 1-1 Pumas

América 4-0 Pachuca

Para superar los 40 puntos de Jardine, Almada necesita terminar con al menos 41. Con seis partidos pendientes y 18 puntos todavía en disputa, matemáticamente tiene margen para conseguirlo.

Los números del brasileño, al alcance del uruguayo

Partidos pendientes del América en el Apertura 2026

Atlas vs América | 19:00 horas | Miércoles 21 de octubre | Estadio Jalisco

América vs Pachuca | 19:05 horas | Domingo 25 de octubre | Estadio Azteca

América vs Tijuana | 21:00 horas | Miércoles 28 de octubre | Estadio Azteca

América vs Toluca | 21:00 horas | Sábado 31 de octubre | Estadio Azteca

Pumas vs América | 21:00 horas | Sábado 7 de noviembre | Estadio Olímpico Universitario

Tigres vs América | 21:00 horas | Sábado 21 de noviembre | Estadio Universitario

¿Puede Almada igualar el récord de Martín Anselmi?

El registro que aparece como referencia para los torneos cortos de 17 jornadas pertenece al Cruz Azul de Martín Anselmi, que terminó el Apertura 2024 con 42 puntos. Para llegar a esa cifra, América tendría que conseguir la nada sencilla misión de ganar todos sus partidos restantes.

El cálculo es directo: Almada tiene 24 puntos y necesitaría 18 más. Como quedan seis encuentros, el equipo azulcrema tendría que obtener el pleno de unidades. De conseguirlo, no superaría el registro de Anselmi, pero igualaría una marca nada sencilla de alcanzar.

Cruz Azul de Martín Anselmi en el Apertura 2024

Partidos: 17

Victorias: 13

Empates: 3

Derrotas: 1

Goles a favor: 39

Goles en contra: 12

Como mencionamos, el uruguayo llega al tramo final del certamen con 24 puntos, mientras que Martín Anselmi, con la misma cantidad de partidos tenía ya 28 unidades en la bolsa. La diferencia entre ambos procesos es de cuatro puntos. La comparación muestra que el margen de error es reducido para las Águilas.

Difícil, pero no imposible superar lo hecho por Anselmi con los celestes

El calendario que definirá hasta dónde llega Almada

El primer obstáculo del América para emprender la misión viene al visitar al Atlas en jornada de media semana. Los rojinegros ocupan el tercer lugar de la clasificación, lo que los pone como un muy potencial invitado a la Liguilla del actual certamen. A pesar de ello, su desempeño como local deja que desear ya que solamente han ganado uno de sus seis partidos disputados en esa condición.

Para el fin de semana llegará Pachuca al Estadio Azteca. Los Tuzos, al momento aparecen fuera de la zona de clasificación (lugar 14), y como visitantes han conseguido tres victorias en siete partidos. Posteriormente, América recibirá a Tijuana, que suma 16 puntos y ocupa el décimo lugar; el equipo fronterizo tiene la esperanza de pelear por un lugar en la ‘Fiesta Grande’ pero todavía no ha ganado como visitante después de cuatro partidos disputados.

El cuarto compromiso será contra Toluca, actualmente segundo de la tabla y a tres puntos del América en el liderato. Los Diablos han ganado tres de sus seis partidos en cancha ajena, mientras que América todavía no conoce la derrota jugando como local. Este es el rival que presenta el escenario más exigente para el cierre azulcrema.

Después de Toluca, América visitará a Pumas, que marcha undécimo con 16 puntos y pelea por los puestos de fase final. Los universitarios solamente han ganado uno de sus seis encuentros como locales, sin embargo no se descarta la complejidad que siempre acarrea el Clásico Capitalino. Finalmente, el calendario terminará con un viaje a Nuevo León para enfrentar a Tigres, decimotercero con 14 unidades y sin derrotas en casa, donde registra tres victorias y dos empates.

Antecedentes del América ante sus rivales pendientes

América 0-1 Atlas | jornada 13 Clausura 2026

Pachuca 0-0 América | jornada 3 Clausura 2026

Tijuana 0-0 América | jornada 3 Clausura 2026

América 2-1 Toluca | jornada 15 Clausura 2026

Pumas 3-3 América | Vuelta cuartos de final Clausura 2026

América 1-4 Tigres | Jornada 8 Clausura 2026

Los números que necesita América para hacer historia

El contexto ofrece una comparación favorable para el actual entrenador azulcrema: Almada suma dos puntos más que Jardine después de 11 jornadas. Sin embargo, la diferencia no garantiza que pueda repetir la cosecha final de aquel Apertura 2023. Los seis partidos restantes incluyen a Atlas, Pachuca, Tijuana, Toluca, Pumas y Tigres, cinco de ellos actualmente involucrados en la pelea por distintos objetivos de clasificación, por lo que no se presentarán como un sinodal fácil de superar.

Por otra parte, la posibilidad de alcanzar el récord de 42 depende, por tanto, de un cierre perfecto. El América necesita ganar cada uno de sus seis partidos restantes para terminar con la misma cantidad de puntos que consiguió Cruz Azul bajo las órdenes de Anselmi.

Almada todavía no necesita elegir entre una referencia y otra: ambas están al alcance matemático; sin embargo, el rendimiento visto hasta entonces tanto por ofensiva como defensiva, la respuesta de sus refuerzos, el buen nivel mostrado por un referente como Henry Martín y sus números como local y en el certamen en general no hacen descabellado pensar en que una o ambas marcas puedan alcanzarse. Almada y sus Águilas tendrán la última palabra.