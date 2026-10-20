Deportivo Cali, en alerta por fractura de Fabián Viáfara: ¿quién será el lateral derecho?

El defensor sufrió un serio daño en el duelo ante Junior, dejándole un nuevo dolor de cabeza a Rafael Dudamel.

Fabián Viáfara, lateral del Deportivo Cali | Vizzor

Deportivo Cali no deja de tener dificultades con el tema de las lesiones. La seguidilla de problemas físicos no le ha dado tregua a Rafael Dudamel en su intención de volver a poner al ‘Azucarero’ en lo más alto del fútbol colombiano. Por fortuna, podría decirse que la nómina es robusta y cuenta con alternativas en varias líneas del campo.

Sin embargo, un tema serio se ha desatado sobre la banda derecha. El empate sin goles frente a Junior dejó con preocupación al hincha verdiblanco, a pesar de que no conoce la derrota hace nueve partidos en el campeonato liguero. Sin embargo, para Dudamel la gran preocupación fue por el tema Fabián Viáfara, hombre clave del plantel.

Aunque le alcanzó para terminar el partido, el defensor tendrá que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura. Así lo confirmó el Cali a través de un pronunciamiento oficial, donde en primera instancia presentó un traumatismo en el antebrazo derecho y fue trasladado a urgencias.

“Tras la realización de los estudios diagnósticos correspondientes, se confirmó una fractura de radio derecho que requiere intervención quirúrgica. El tiempo de incapacidad y su posterior retorno a la actividad deportiva estarán sujetos a la evolución clínica del jugador”, reveló el club en el pronunciamiento. Esto automáticamente llevaría a que corra riesgo de perderse el resto del campeonato.

🏥 Parte médico de nuestro jugador Fabián Viáfara. https://t.co/R1v5S72rs0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 19, 2026

El hueco del lateral derecho, una urgencia para Rafael Dudamel

Viáfara siempre fue el dueño del carril derecho. Prácticamente fue inicialista en 11 de 14 juegos disputados a lo largo del semestre por Liga, sumando una asistencia. Sin embargo, fue prenda de garantía para el técnico venezolano al punto de convertirse en inamovible. A su competencia, Leyser Chaverra, lo trasladó a la mitad del campo y le funcionó la movida táctica.

Frente a la contingencia, si Dudamel se mantiene en la posición de dejar a Chaverra en el medio, prácticamente se quedará sin lateral derecho neto. Un jugador como Keimer Sandoval puede ocupar el lugar, pero realmente oficia de zaguero central. Todo indica que volvería Chaverra después del duelo ante Llaneros, puesto que aún debe fecha de sanción por tarjeta roja ante Deportivo Pereira.

Por lo pronto, no le quedará de otra al estratega que poner a un defensor improvisado por la banda derecha. Por fortuna, el colchón de puntos le permitirá no tener tanta urgencia de cara al próximo duelo, fuera de casa, ante un Llaneros envalentonado que buscará estar más cerca de la clasificación. Dicho duelo será el miércoles 21 de octubre a partir de las 6:15 p.m. (hora COL) en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

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