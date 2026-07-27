La Casa de los Famosos México 2026: lista oficial de habitantes, en qué cuartos están y nuevas dinámicas

Este domingo arranca el reality show y en los próximos meses se someterán a diversas competencias y careos que generarán mucha polémica

La Casa de los Famosos 2026 da inicio esta semana | @LaCasaFamososMx

Este domingo 26 de julio inició la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, el programa que más llama la atención de la población mexicana. La misma que estará al pendiente de todo lo que ocurra en el lugar los próximos meses, para conocer a la estrella que gane la competencia tras estar varios días encerrados y bajo la mirada de más de 60 cámaras y 73 micrófonos.

En el programa se llevarán a cabo diversas dinámicas de lunes a viernes que crearán unión y muchos roces entre los habitantes. Todos tendrán el objetivo de mantenerse dentro del inmueble hasta el último día, donde recibirán una gran recompensa económica de cuatro millones de pesos y una mayor exposición en todo México para aumentar aún más su fama.

La convivencia y la incomodidad de habitar por primera vez con personas ajenas a su entorno no será lo más complicado de la competencia, pues cada día tendrán que dar lo mejor de sí en las actividades para tratar de ser el líder, evitar nominaciones y, sobre todo, conseguir la salvación previo a los domingos de expulsión.

Tan solo en la primera semana los famosos tendrán que enfrentar algunas dificultades, ya que en los baños estará clausurado un sanitario y una regadera. Una situación que hará más difícil la convivencia al tratar de ponerse de acuerdo para usar el baño. Además, en este arranque de programa hubo un nominado: Aldo Rendón, quien fue elegido por Arantza Ruiz como parte de la dinámica de este primer día. El miércoles se conocerán a los habitantes que se unirán a él en la placa, quienes podrían abandonar La Casa de los Famosos México 2026 el próximo domingo.

La Casa de los Famosos México 2026: lista oficial de habitantes

Al igual que como ocurrió en las tres temporadas anteriores, habrán 15 famosos y famosas dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde enfrentarán una dura competencia para quedarse con la victoria en el mes de octubre. Sin embargo, en este primer día del reality show se revelaron a tres integrantes más como parte de una sorpresa por parte de la producción y para que haya una mayor emoción.

Por lo que los habitantes deberán aprender a convivir entre ellos para poco a poco formar equipos y estrategias que los mantengan dentro del inmueble el mayor tiempo posible. Seguramente habrán varios choques por la forma de ser de cada uno de los participantes, lo que hará todavía más emocionante el programa.

Yanet García

Yahir

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Gema Garoa*

Memo Schutz

Masad Al-Tamimi

Luis Chaparro*

Brianda Deyanara

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa*

Aldo Rendón

Karina Torres

Fede Vigevani

*Los tres habitantes sorpresa para La Casa de los Famosos México 2026.

En la lista de habitantes habrá una nueva dinámica, ya que el último en entrar a La Casa de los Famosos México 2026, Fede Vigevani, tendrá una labor distinta al resto. El influencer argentino no será un competidor, ya que su labor será la de hacer equipo con La Jefa y el público, teniendo como misión principal generar caos al interior del hogar más famoso en México.

Vigevani recibirá indicaciones de manera directa por parte de La Jefa, las cuales serán elegidas por las personas que formen parte del canal de difusión del programa en WhatsApp.

La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuántos cuartos hay, cómo se llaman y quiénes están en cada uno?

A diferencia de las ediciones anteriores, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 tendrá un cambio significativo. En este año habrán tres habitaciones: Malibú, Tulum e Ibiza, las tres con nombres de ciudades paradisíacas, pero todo apunta a que no estarán ni un solo día de vacaciones en esta difícil competencia.

Cabe mencionar que la suite del líder se mantiene en la parte alta del inmueble, por lo que ahí se podrá disfrutar de amenidades que no hay en el resto de la localidad, como un frigobar exclusivo, una cama más grande y mejores comodidades para descansar y recuperarse para las siguientes dinámicas.

¿Qué día serán las nominaciones, gala de eliminación y dinámicas en La Casa de los Famosos México 2026?

A lo largo de siete días se llevarán a cabo distintas actividades dentro de la casa, donde se definirá al líder de cada semana, se disputará el presupuesto de la comida, se nominarán a los famosos y algunos de ellos tendrán la posibilidad de salvarse. El sábado no habrán pruebas, pero el domingo se llevará a cabo la gala de expulsión, en las que se conocerá al famoso que tenga que abandonar la casa de acuerdo a las votaciones del público.

Lunes: prueba para definir al líder de la semana.

prueba para definir al líder de la semana. Martes: inicio de la prueba semanal por el presupuesto de comida y amenidades.

inicio de la prueba semanal por el presupuesto de comida y amenidades. Miércoles: gala de nominación.

gala de nominación. Jueves: competencia por el robo de salvación y cierre de la prueba semanal de presupuesto.

competencia por el robo de salvación y cierre de la prueba semanal de presupuesto. Viernes: duelo definitivo de salvación y fiesta temática.

duelo definitivo de salvación y fiesta temática. Domingo: gala de expulsión, en el que público elegirá quién debe salir.

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