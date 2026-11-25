Horacio de la Vega y Omar Cañizales revelaron el plan de la Liga Mexicana de Beisbol para incorporar hasta seis ligamayoristas por equipo.

Horacio de la Vega habla de la posible huelga de la MLB | Reuters/Captura

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya cuenta con una estrategia para incorporar a jugadores de Grandes Ligas en caso de que la temporada 2027 de la MLB se vea afectada por un conflicto laboral. Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, y Omar Cañizales, presidente de los Toros de Tijuana, dieron a conocer parte del esquema que se aprobó en la asamblea de la liga para permitir la llegada de peloteros que busquen mantenerse en actividad.

De la Vega explicó que los propietarios de las organizaciones ya abordaron las condiciones bajo las cuales podrían participar los jugadores procedentes de Grandes Ligas, desde cuestiones salariales hasta el número de incorporaciones que tendría permitido realizar cada franquicia.

“Ya tomamos decisiones estratégicas conforme a temas salariales, a temas de cuál es el número máximo permitido de peloteros que pudieran participar en la Liga Mexicana de Beisbol en dado caso que no ocurra una temporada de Ligas Mayores. Yo espero que sí. Lo que más le conviene al deporte a nivel mundial es que sí exista una temporada de Major League Baseball en el 2027”, dijo a los medios en el evento de los premios Victory Prize.

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El presidente de la LMB consideró que existe la posibilidad de que el calendario de Grandes Ligas sufra un retraso, escenario para el cual el circuito mexicano ya se encuentra trabajando.

“Yo lo que creo es que va a haber temporada, posiblemente se retrase. […] Si fuera algo así, sí tenemos preparada una estructura para traer algunos peloteros de Grandes Ligas a la Liga Mexicana. Vamos a ver qué pasa, pero cuando menos la antesala, la preparación y la estrategia para ver si eso ocurre la tenemos ya planteada, ya votada en la asamblea”.

La LMB contempla incorporar hasta seis jugadores de Grandes Ligas por equipo

Uno de los puntos que se contemplan dentro del proyecto es establecer un límite de incorporaciones para las 20 organizaciones que conforman la competencia. Horacio de la Vega adelantó que la propuesta considera la llegada de hasta seis ligamayoristas por franquicia, aunque su participación estaría sujeta a distintas condiciones.

“Estamos pensando en seis jugadores por equipo. Eso es lo que estamos pensando, con ciertos topes y límites y algunas condicionantes”, señaló.

Por su parte, Omar Cañizales explicó que durante la asamblea celebrada en noviembre en el Salón de la Fama se discutió la posibilidad de incorporar a peloteros que formen parte del roster de 40 jugadores de las organizaciones de Grandes Ligas.

“Nos emociona mucho. Ya tuvimos una asamblea recientemente en el Salón de la Fama […] y se habló, incluso ya tenemos un esquema de cómo podíamos ir por esos jugadores del 40-man roster que pudieran estar con deseos de mantenerse activos y ya tenemos un sistema de cómo pudiéramos trabajarlo”.

El presidente de los Toros de Tijuana indicó que el proyecto también contempla mecanismos para mantener el equilibrio entre las franquicias y proteger a los jugadores que actualmente forman parte de sus plantillas.

“Lo vamos a hacer equitativo como liga. Ya tenemos un número determinado de jugadores que pudiéramos tomar con un esquema particular de cómo manejar el roster, cómo debe mantenerse el roster actual, activo, pero también las listas de reservas. Hay todo un sistema que Horacio de la Vega y la Liga Mexicana de Beisbol han trabajado muy bien”.

Toros de Tijuana abre la puerta a Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Randy Arozarena

Ante la posibilidad de incorporar a jugadores de la MLB, Cañizales mencionó los casos de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, peloteros que se formaron en la academia de los Toros de Tijuana, además de expresar su deseo de contar con otros nombres de Grandes Ligas.

“Ojalá pudiéramos tener a Randy Arozarena, ojalá pudiéramos tener a George Springer. En fin, hay muchos nombres que se pueden barajar, pero por lo pronto, si Alejandro Kirk y Jonathan Aranda están, Brennan Bernardino, que también nos pertenece, pudiera regresar. Entonces, hay mucho material, además de la plantilla que tiene Toros de Tijuana”.

Cañizales también explicó que el esquema de la LMB considera la eventual salida de estos peloteros en caso de que se alcance un acuerdo laboral en Estados Unidos y deban reincorporarse a sus organizaciones.

“Está previsto cómo vamos a ampliar la lista de reservas, pero también cómo puede regresar nuestra lista de reservas actuales en el momento en que esos jugadores tendrían que regresar a Grandes Ligas”.

El directivo de Tijuana consideró que una eventual huelga no se prolongaría durante toda la campaña, por lo que la participación de los ligamayoristas podría limitarse a una parte del calendario mexicano.

“Nosotros creemos que la huelga no va a ir más allá de dos meses y todos van a tener su oportunidad, pero va a ser un deleite tener a los jugadores del 40-man roster jugando en la Liga Mexicana de Beisbol”.

La llegada de peloteros de Grandes Ligas a la LMB dependerá de las negociaciones laborales de la MLB. Mientras se define el panorama de la temporada 2027, el circuito mexicano ya cuenta con una estructura para responder ante un eventual retraso en el inicio de la competencia estadounidense.