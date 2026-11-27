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Cartaginés Pérez Zeledón, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés recibe a Pérez Zeledón con la posibilidad de terminar primero en el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica. Los brumosos llegan a la jornada 18, la última de la fase regular, con los mismos puntos que Saprissa. Por eso, en Cartago también estarán pendientes del partido de los morados ante Inter San Carlos: si ambos ganan, el margen de cada triunfo puede decidir el liderato.

Cartaginés marcha segundo con 34 puntos, producto de once victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Amarini Villatoro viene de remontar para vencer 2-1 a Alajuelense como visitante y llega al cierre con una diferencia de gol de +13, frente al +18 de Saprissa. Después de recibir a los generaleños, los brumosos volverán a medirse con la Liga la próxima semana, esta vez en casa y por la ida de la final de la Copa Centroamericana.

Por su parte, Pérez Zeledón ocupa el último puesto con 11 puntos tras dos triunfos, cinco empates y diez derrotas. El conjunto de Ronald Gómez cayó 3-1 en casa ante Saprissa y perdió siete de sus últimos diez partidos. Los Guerreros del Sur no ganan desde el 5 de septiembre, cuando vencieron 3-2 a Herediano como visitantes. Repetir ese resultado en Cartago les daría tres puntos para la tabla acumulada, que definirá la permanencia al término del Clausura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Pérez Zeledón de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y Pérez Zeledón será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Pérez Zeledón hoy

Ni Cartaginés ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Ronald Gómez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós; Luis Flores, Mauricio Villalobos, Gian Morera, Manuel Morán; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Pérez Zeledón: Miguel Ajú; Rawy Rodríguez, William Fernández, Manuel Aguilar, Mauricio Núñez; José Porras, Barlon Sequeira, Wilber Rentería, Joaquín Aguirre, Axel Amador; y José Alvarado. DT: Ronald Gómez.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Pérez Zeledón:

3 de agosto de 2026 | Pérez Zeledón 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Pérez Zeledón 3-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 8 de febrero de 2026 | Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 24 de noviembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 18 de septiembre de 2025 | Cartaginés 1-1 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

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