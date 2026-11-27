El piloto de Ducati anuncia su retiro de MotoGP a los 33 años por temor a las secuelas de sus lesiones, tras conquistar 10 títulos mundiales y dejar un legado histórico en el motociclismo

El piloto catalán deja un legado imborrable | Claro Sports

El motociclismo mundial se prepara para despedir a uno de los pilotos más importantes de su historia. Marc Márquez anunció este viernes 27 de noviembre su retiro de MotoGP a los 33 años, una decisión que llega menos de una semana después de conquistar su décimo campeonato mundial y que pone fin a una trayectoria de casi dos décadas en los circuitos.

El español eligió los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana para comunicar su decisión. A través de una serie de carteles inspirados en la película ‘Love Actually’, el integrante de Ducati agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y confirmó que este domingo 29 de noviembre disputará su última competencia como piloto profesional.

La despedida de Márquez representa el cierre de una etapa en el motociclismo internacional. El nacido en Cervera abandona la competición como vigente campeón del mundo, con registros que lo sitúan a la altura de figuras como Giacomo Agostini, Ángel Nieto y Valentino Rossi. Sin embargo, las consecuencias de las lesiones y el temor a comprometer su salud terminaron por determinar su futuro.

¿Por qué se retira Marc Márquez de MotoGP? Las lesiones que marcaron su decisión

Durante una conferencia de prensa posterior al anuncio, Márquez explicó que su retiro no responde a una pérdida de competitividad ni de ambición deportiva. El piloto reconoció que comenzó a experimentar temor ante las posibles consecuencias de nuevos accidentes, especialmente por la reaparición de episodios de diplopía, una alteración visual que provoca visión doble y que lo ha acompañado en diferentes momentos de su trayectoria.

“Hay otro punto en el que tengo miedo y empiezo a sentir el miedo. Quiero decir, no es el miedo a las motos. No es el miedo a la velocidad. Es una lesión que está ahí, pero por el momento no está afectando mi vida personal y profesional. Después del GP de Indonesia tuve visión doble, solo durante 48 horas. Después de Le Mans tuve otra visión doble otra vez, solo durante 12 horas. Afortunadamente, esas dos veces pude recuperarme bien. Y fue una de las principales razones por las que controlaba el riesgo en esta segunda parte de la temporada”, explicó Márquez.

El español reveló que tomó la decisión en octubre, después del Gran Premio de Japón en Motegi, y que únicamente su hermano Álex conocía sus intenciones. Márquez prefirió mantener el retiro en secreto para concentrar sus esfuerzos en la lucha por el campeonato de 2026, pese a que en marzo había renovado su contrato con Ducati.

Los problemas físicos marcaron especialmente la última etapa de su carrera. La fractura del húmero derecho que sufrió en el Gran Premio de España de 2020 derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas y puso en duda su continuidad. Aunque consiguió recuperar su nivel competitivo, el riesgo de sufrir secuelas que afectaran su calidad de vida fuera de los circuitos terminó por pesar más que la posibilidad de ampliar su palmarés.

Marc Márquez en cifras: 10 títulos mundiales, 106 victorias y una carrera de récords

La historia de Márquez en el Campeonato Mundial de Motociclismo comenzó en 2008, cuando debutó en la categoría de 125 centímetros cúbicos con apenas 15 años. En 2010 conquistó su primer campeonato mundial y en 2012 obtuvo la corona de Moto2, resultados que le abrieron las puertas de la máxima categoría con Honda.

Su llegada a MotoGP en 2013 transformó el panorama de la competición. Con 20 años se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría reina, además de conquistar el título en su temporada de debut. Un año después encadenó diez victorias consecutivas y estableció un dominio que se prolongó con los campeonatos de 2016, 2017, 2018 y 2019.

Después de atravesar varios años de lesiones, Márquez abandonó Honda para incorporarse a Gresini Racing en 2024, donde recuperó la capacidad de competir por victorias. Su posterior llegada al equipo oficial de Ducati le permitió conquistar dos campeonatos consecutivos en 2025 y 2026, para alcanzar los diez títulos mundiales e igualar el récord de ocho coronas de Giacomo Agostini en la máxima categoría.

Estas son las principales cifras de Marc Márquez antes de disputar su último Gran Premio:

10 campeonatos mundiales.

8 títulos de MotoGP: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026.

2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026. 1 campeonato mundial de Moto2 (2012).

1 campeonato mundial de 125 cc (2010).

106 victorias en el Mundial de Motociclismo.

80 triunfos en la categoría reina.

173 podios.

106 pole positions.

92 vueltas rápidas.

19 temporadas en el Campeonato Mundial de Motociclismo.

El legado de Marc Márquez en el deporte español y mundial

Con diez campeonatos mundiales, Márquez se despide como el tercer piloto más laureado en la historia del motociclismo de velocidad, únicamente por detrás de Giacomo Agostini, con 15 coronas, y Ángel Nieto, con 13. Además, superó los nueve campeonatos de Valentino Rossi, con quien protagonizó una de las rivalidades que definieron una generación de MotoGP.

Su trascendencia en el deporte español va más allá de los campeonatos. Márquez contribuyó a consolidar a España como una potencia del motociclismo internacional y se convirtió en una de las figuras deportivas más reconocidas del país, junto a referentes como Rafael Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol. Su estilo de pilotaje, capacidad para competir al límite y adaptación a diferentes motocicletas marcaron una época dentro de la competición.

Su legado también estará vinculado a la capacidad de reconstruir su carrera cuando las lesiones amenazaron con terminarla. El regreso a la cima con Ducati, después de años de operaciones, rehabilitación e incertidumbre, se convirtió en uno de los capítulos que definieron su trayectoria. Ahora, Marc Márquez se despide como campeón del mundo y por decisión propia, con un lugar asegurado entre los mejores pilotos de todos los tiempos.