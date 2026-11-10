Liga Mexicana del Pacífico impulsa la donación de órganos con la Semana Verde de Béisbol

La Liga Mexicana del Pacífico y la Fundación Carlos Slim unen esfuerzos para promover la donación de órganos durante la Semana Verde de Béisbol 2026.

La Liga Mexicana del Pacífico celebra la Semana Verde. | @ClubNaranjeros

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) puso en marcha la Semana Verde de Béisbol, una iniciativa que se desarrolla del 10 al 15 de noviembre de 2026 con el propósito de promover la cultura de la donación de órganos entre los aficionados. La campaña se realiza en colaboración con la Fundación Carlos Slim y el programa Bases del Corazón, como parte de las actividades de concientización que buscan aprovechar el alcance del deporte para transmitir un mensaje sobre la importancia de ofrecer una segunda oportunidad de vida.

En entrevista para Peloteando de Claro Sports, Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, explicó que esta es la primera ocasión en la que se realiza la Semana Verde, bajo el concepto de Una liga, muchas vidas. El directivo destacó que los equipos y jugadores se sumaron a la propuesta para acercar información a los seguidores que asisten a los estadios.

“Cuando eres una liga profesional tienes la responsabilidad de aprovechar lo que eres como plataforma y llegar a los aficionados, no solo con la pasión del deporte, sino también con esfuerzos que nos ayudan a dar una segunda oportunidad y generar vida”, expresó Escobar durante la conversación.

La campaña también cuenta con la participación del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), organismo que colabora con la Fundación Carlos Slim para acercar información y personal especializado. Durante los encuentros, los asistentes podrán acudir a módulos de voluntarios para conocer el proceso de donación de órganos y solicitar su credencial de donador.

Salvador Escobar destaca el compromiso de los jugadores con la donación de órganos

Uno de los aspectos que destacó el presidente de la LMP fue la respuesta de los peloteros ante la propuesta. Escobar explicó que los jugadores aceptaron participar desde que conocieron el proyecto, debido a la posibilidad de utilizar su presencia en el deporte para generar conciencia entre los aficionados.

“Cuando vienes del deporte hay algo que te mueve que es la pasión y la pasión también por tocar al aficionado en todos los sentidos”, señaló el directivo, quien recordó que la Liga Mexicana del Pacífico también participa en campañas de prevención contra el cáncer y programas de desarrollo del deporte infantil.

Escobar consideró que la influencia de los beisbolistas puede contribuir a que más personas conozcan la importancia de la donación de órganos y reflexionen sobre la posibilidad de convertirse en donadores.

“Esto para los jugadores es vitamina pura y así lo digo, porque el solo hecho de que el jugador sepa que a través de lo que él influye en la afición puede hacer conciencia de que ya no solo hagamos una postura, sino que seamos esos facilitadores de dar una segunda oportunidad de vida”, explicó.

El presidente de la LMP también manifestó su expectativa sobre los resultados de la iniciativa y la posibilidad de mantener este tipo de actividades durante las próximas temporadas. “Los equipos dijeron: ‘Vamos para adelante, vamos a sumarnos’ y sí creo que va a haber un antes y un después. Estoy convencido de eso”, afirmó.

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¿Qué actividades habrá durante la Semana Verde de Béisbol 2026?

Del 10 al 15 de noviembre, los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán actividades relacionadas con la campaña de donación de órganos. Los aficionados podrán encontrar módulos informativos, materiales de difusión, obsequios y espacios identificados con el color verde, además de recibir orientación sobre el registro como donadores.

Durante su participación en Peloteando, Salvador Escobar invitó a los seguidores del béisbol a asistir a los parques y conocer las dinámicas que se desarrollarán a lo largo de la semana.

“Va a haber muchas sorpresas, va a haber desde activaciones, materiales informativos, obsequios, zonas verdes”, adelantó el directivo, quien explicó que las actividades se comunicarán durante los días de la campaña.

La Semana Verde también busca que los aficionados participen en programas de difusión y compartan información sobre la donación de órganos con otras personas. La intención es que el mensaje no se limite a los encuentros de béisbol, sino que llegue a las comunidades de las ciudades participantes. “Nuestra semana se va a convertir en verde y eso va a ser el sello que va a ser la diferencia esta semana”, expresó Escobar, quien invitó a los seguidores a formar parte de las actividades.

La Liga Mexicana del Pacífico busca mantener su alianza con la Fundación Carlos Slim

La Semana Verde representa el inicio de una colaboración que podría extenderse a otros proyectos sociales. Salvador Escobar reconoció el trabajo de la Fundación Carlos Slim y destacó la importancia de establecer alianzas entre organizaciones deportivas e instituciones dedicadas a la salud.

“Cuando se hacen sinergias es porque hay una empatía y hay una convicción de lo que hacemos”, señaló el presidente de la LMP durante la entrevista con Peloteando.

El directivo explicó que el trabajo conjunto permitirá explorar otras iniciativas que involucren a los equipos, jugadores y aficionados, con el objetivo de aprovechar la presencia del béisbol en distintas comunidades del país.

“Nos encontramos y dijimos: ‘Tenemos que hacer cosas juntos’. Entonces este es el punto de partida para hacer más cosas”, concluyó Escobar.

La Semana Verde de Béisbol concluirá el domingo 15 de noviembre de 2026, después de seis días de actividades enfocadas en promover la donación de órganos. Con el mensaje Una liga, muchas vidas, la Liga Mexicana del Pacífico busca que sus estadios también funcionen como espacios de información y participación social.